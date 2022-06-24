وزير العمل بحكومة الوحدة يبحث آلية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، آلية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، بعد عملية الربط الإلكتروني التي تم تدشينها مؤخرا بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة على صفحته بــ«فيسبوك» إن الوزير، التقى بمدير مكتب العمل ببلدية امساعد وأيضا مدير مكتب العمالة بمنفذ امساعد البري.

واستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه عمل المكتب وآلية تذليلها لضمان تقديم الخدمات؛ كما اطلع الوزير على سير العمل بمنفذ امساعد.

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وشدد الوزير في ختام الإجتماع على أهمية تنظيم سوق العمل في البلدية خصوصا و أنها منطقة حدودية.