اللافي يوضح محاور لقائه وعقيلة صالح مع إردوغان في أنقرة

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي محاور اللقاء الذي جمعه ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في العاصمة أنقرة، مشيرًا إلى اتفاقهم على تجنب التصعيد واستبعاد الحل العسكري.

وغرد اللافي عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «التقينا اليوم في أنقرة الرئيس رجب طيب إردوغان، بحضور رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. تناولنا التطورات السياسية، واتفقت وجهات النظر على الحفاظ على وحدة ليبيا، والإسراع في إجراء الانتخابات من خلال التشريعات اللازمة، عبر حكومة واحدة قوية، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري».

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وأعلنت الرئاسة التركية لقاء الرئيس رجب طيب إردوغان مع اللافي وصالح دون تقديم مزيد التفاصيل.

تفاصيل لقاء إردوغان واللافي وعقيلة صالح

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن لقاء اللافي وصالح مع الرئيس التركي جرى بقصر الرئاسة التركية في العاصمة أنقرة، وتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن «وجهات النظر اتفقت خلال الاجتماع، على أهمية الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والإسراع في إجراء العملية الانتخابية، عبر التشريعات اللازمة، المتوافق عليها، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري، وإيقاف كافة التصعيدات التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية».