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تونس تعرض مساعدة ليبيا في إنقاذ مصابي انفجار بنت بية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 10:42 صباحا
تونس تعرض مساعدة ليبيا في إنقاذ مصابي انفجار بنت بية
علما تونس وليبيا. (وزارة الشؤون الخارجية التونسية)
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أعربت تونس عن «تضامنها التام» مع ليبيا، بعد انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية بالجنوب، ما أسفر عن عديد الضحايا بين قتيل وجريح.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إن تونس تتابع بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية تداعيات هذا الحادث، كما تتواصل مع «الأشقاء في ليبيا لمعاضدة جهودهم في إنقاذ المصابين ووضع المستشفيات والأطقم الطبية التونسية المختصة على ذمة الأشقاء».

وتعرضت شاحنة نقل وقود للاحتراق بالقرب من منطقة الزوية ببلدية بنت بية صباح الإثنين، وبعد الحادث توجه عدد من المواطنين نحو الشاحنة للحصول على البنزين، ثم اشتعلت النيران في الشاحنة والمركبات بجوارها، مما أدى إلى وفاة 8 حالات وإصابة نحو 60 آخرين.

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إيطاليا ترسل أدوية
وأمس الإثنين، أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا اعتزامها إرسال أدوية إلى مستشفيات سبها وبنت بية للمساعدة في علاج مصابي حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية.

وقالت السفارة إن إرسال الأدوية سيجرى، الثلاثاء، بالتنسيق مع السلطات المحلية، وذلك في إطار المبادرة الثنائية «جسر التضامن»، وفق بيان نشرته عبر حسابها بموقع «تويتر».

وأشار البيان إلى إرسال السفير جوزيبي بوتشينو رسالة إلى رئيس بلدية بنت بية، أكد فيها تأثره الشديد بـ«الحادث المروع المأساوي»، وعبَّر عن أعمق التعازي لأسر الضحايا.

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