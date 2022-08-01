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بن قدارة وعون يبحثان آليات زيادة الإنتاج النفطي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 04:14 مساء
بن قدارة وعون يبحثان آليات زيادة الإنتاج النفطي
عون وبن قدارة خلال اجتماع في وزارة النفط والغاز بالعاصمة طرابلس، 1 أغسطس 2022. (فيسبوك)
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ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ووزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون بمكتبه بديوان الوزارة عديد المواضيع التي تهم قطاع النفط والغاز وآليات المحافظة على الإنتاج وزيادته.

وبحث بن قدارة وعون، اليوم الإثنين «سلامة العاملين وتنفيذ المشاريع وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير الاكتشافات وإنجاز المشاريع بأقصى سرعة»، وفق مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز. كما بحث رئيس المؤسسة ووزير النفط «تشجيع بعض الشركات للعودة لتطوير القطع الاستكشافية والاكتشافات التي تحصلت عليها، وزيادة إنتاج الغاز لتغذية محطات الكهرباء وبرامج التدريب والتطوير».

عون يؤكد دعم الوزارة الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط
وأكد عون دعم وزارة النفط والغاز الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، لما فيه صالح البلاد. وهذا هو اللقاء الثاني بين عون وبن قدارة، إذ استعرضا الأسبوع الماضي معدلات الإنتاج والتصدير الحالية منذ رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ في 13 يوليو الماضي.

- مؤسسة النفط تطلع عون على معدلات الإنتاج والتصدير بعد رفع «القوة القاهرة»
- سفير الإمارات يحضر مأدبة عشاء لمناسبة تعيين بن قدارة رئيسا لمؤسسة النفط 
- بن قدارة يؤكد للسفير الإيطالي الفرص الاستثمارية في قطاع النفط والغاز

وزار عون مقر مؤسسة النفط، وجرت مناقشة أهم النقاط والأولويات للشركات التابعة للمؤسسة، وسبل دعمها وتطويرها لتحقيق المستهدفات، التي من أبرزها الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية والعمل على زيادتها، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحاصلة في قطاع النفط والغاز على الصعيد العالمي، وفق بيان صادر عن المؤسسة.

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