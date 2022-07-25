مؤسسة النفط تطلع عون على معدلات الإنتاج والتصدير بعد رفع «القوة القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، معدلات الإنتاج والتصدير الحالية منذ رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ في 13 يوليو الجاري، وذلك خلال اجتماع مع وزير النفط والغاز محمد عون، اليوم الإثنين.

وزار عون مقر مؤسسة النفط، وجرت مناقشة أهم النقاط والأولويات للشركات التابعة للمؤسسة، وسبل دعمها وتطويرها لتحقيق المستهدفات، التي من أبرزها الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية والعمل على زيادتها، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحاصلة في قطاع النفط والغاز على الصعيد العالمي، وفق بيان صادر عن المؤسسة.

دور النفط في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف

وتحدث مجلس الإدارة عن الوضع العام للمؤسسة وأهم الملفات التي تم العمل عليها خلال الفترة السابقة؛ فيما أكد عون أهمية قطاع النفط كونه «قوت الليبيين»، وشدد على ضرورة الحفاظ عليه وتطويره، وذلك مع ارتباط النفط بـ«النمو الاقتصادي المأمول».

- السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار

- الدبيبة يجتمع مع السفير الإيطالي لبحث الوضع السياسي وملفات اقتصادية

- وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

مجلس إدارة جديد برئاسة بن قدارة

وفي 7 يوليو الجاري، قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط بإقالة مجلس مصطفى صنع الله وتعيين مجلس جديد برئاسة فرحات بن قدارة.

ولم يقبل صنع الله بالقرار وشن هجومًا حادًا على الدبيبة، معتبرًا أن هناك صفقة وراء الإطاحة به، وهو ما نفاه بن قدارة نفسه؛ فيما قال الدبيبة إن تغيير مجلس الإدارة «خطوة لا بُد منها، واقتناصًا لظرف دولي مناسب»، نافيًا وجود «صفقة لتقاسم السلطة».

وزير النفط محمد عون مع رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، 25 يوليو 2022. (المؤسسة)