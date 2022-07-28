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بن قدارة يؤكد للسفير الإيطالي الفرص الاستثمارية في قطاع النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 08:26 مساء
بن قدارة يؤكد للسفير الإيطالي الفرص الاستثمارية في قطاع النفط والغاز
جانب من لقاء رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو (حساب المؤسسة على تويتر)
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أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية، فرحات بن قدارة، خلال لقاء مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، حيادية المؤسسة والتعاون التاريخي بين البلدين في قطاع النفط والغاز، وفق تغريدة نشرها حساب مؤسسة النفط على «تويتر».

وشدد بن قدارة، خلال اللقاء، على الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة التي تتطلب خبرة وقدرات فنية واقتصادية دولية، لا سيما في الإنتاج، حيث تتطلع المؤسسة الوطنية للنفط إلى زيادة معدلات الإنتاج.

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مأدبة عشاء لسفراء معتمدين لدى ليبيا
ومساء أمس الأربعاء، أقام بن قدارة مأدبة عشاء لعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا بالتنسيق بين وزارة النفط والغاز ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، حيث جرى مناقشة التعاون في مجال النفط بين المؤسسة الوطنية للنفط وممثلي الدول المشاركة.

وأول من أمس الثلاثاء، أجرى المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، حيث أكد ضرورة «الحفاظ على حياد المؤسسة الوطنية للنفط، والمناصب السيادية، وعلى استخدام الموارد الوطنية بطريقة شفافة وعادلة».

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