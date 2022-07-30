ضبط متهم بضرب والديه ودهس طفل بسيارته في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن مركز شرطة سيدي خليفة من ضبط متهم بضرب وسب والديه، وانتهاك حرمة منزل، والتعدي على شخص سوداني داخل مسجد، فضلًا عن دهس طفل بسيارته ما أدى إلى وفاته.

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان، اليوم السبت، إن عملية القبض على المتهم جاءت خلال استيقاف مفاجئ لضبط المطلوبين لدى النيابة العامة، نفذه أعضاء مركز شرطة سيدي خليفة.

وأوضخت أن المتهم يدعى «م.ي.ج» ويسكن بسيدي خليفة، وكان مطلوبًا في ثلاثة محاضر بالمركز تتعلق بضرب وسب والديه، وانتهاك حرمة منزل والتعدي عليه، والتعدي على شخص سوداني داخل مسجد، وخلال التحقيقات اعترف بكل ما نُسب إليه.

- القبض على متهم بالشروع في القتل وإطلاق نيران على الأمن في بنغازي

دهس طفل وصدم سيارة

وتبين امتلاك المتهم سيارة نوع «أوبل استرا» موديل 2000، خضراء اللون، وهي نفس مواصفات السيارة التي قامت بدهس الطفل مصطفى صالح نجم، ما أدى إلى وفاته، وبسؤال المتهم عن الواقعة بدت عليه ملامح الارتباك واعترف أمام رئيس وحدة التحقيق وأعضاء مركز شرطة سيدي خليفة بالواقعة.

وحسب شهادته، فقد «خرج من منزله بمنطقة سيدي خليفة في منتصف شهر رمضان الماضي، وكان يقود سيارته بطيش وتهور، وقام بصدم الطفل ولاذ بالفرار، واتجه هاربًا إلى منطقة دريانة وفي طريق عودته إلى المنزل ليلًا اصطدم بسيارة أخرى ما أدى لإتلاف سيارته فقام ببيعها إلى رابش بالقرب من البوابة الإلكترونية». وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

سيارة المتهم بدهس طفل، 30 يوليو 2022. (مديرية أمن بنغازي)