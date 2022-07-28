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القبض على متهم بالشروع في القتل وإطلاق نيران على الأمن في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 04:17 مساء
القبض على متهم بالشروع في القتل وإطلاق نيران على الأمن في بنغازي
سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن بنغازي. (المديرية)
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أكدت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، القبض على متهم بالشروع في القتل ومقاومة عناصر الشرطة بإطلاق النيران عليهم، وذلك عبر عناصر مركز شرطة بوعطني.

ووصفت المديرية المتهم بأنه «مُجرم خطير من ذوي السوابق الجنائية»، مشيرة إلى اتهامه بالشروع في القتل ومقاومة رجال الأمن وأطلق النيران عليهم.

المتهم مطلوب في 12 قضية
وأضافت أن المتهم مطلوب على ذمة 12 محضرًا منها الشروع في قتل مواطن بالرماية عليه والإيذاء الجسيم وإتلاف ممتلكات المواطنين. وأشارت إلى انتقال أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي لمنطقة بوعطني إلى مكان تواجد الشخص المطلوب، الذي كان «يستقل مركبة آلية نوع مرسيدس فيتو وعند محاولة ضبطه انطلق مسرعًا وقام بصدم مركبات المواطنين».

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أعيرة تحذيرية ثم اشتباك مسلح مع الأمن
وقام أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بإطلاق عدة أعيرة تحذيرية في الجو، فأصيبت الإطارات الخلفية لمركبة الشخص المطلوب ونزل المتهم من المركبة محاولًا الهرب، ثم قام بالاعتداء على عناصر الأمن، وفق المديرية.

وأشارت إلى أن المتهم جرى ضبطه والانتقال به إلى القسم، وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ي.م.ع من مواليد 1974، وجرى إيداعه بالحجز القانون لحين عرضه على النيابة العامة.

القبض على متهم بالشروع في القتل وإطلاق نيران على الأمن في بنغازي
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