Atwasat

وليامز تهنئ الليبيين بالعام الهجري الجديد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 01:22 مساء
وليامز تهنئ الليبيين بالعام الهجري الجديد
وليامز في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، 17 يونيو 2022. (البعثة الأممية)
alwasat radio

هنأت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز الليبيين لمناسبة العام الهجري الجديد، متمنية الخير والسلام والاستقرار للبلاد.

وغردت وليامز عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «أتمنى أن يحمل العام الهجري الجديد كل معاني وقيم الخير والسلام والاستقرار في ليبيا. كل عام والشعب الليبي الكريم بألف خير وسلام».

وعُيِّنت وليامز مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر 2021، وكانت قد عملت ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة بين 2020 و2021، ونائبة الممثل الخاص للبعثة في الفترة بين 2018 و2020.

ويوم الخميس، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية البعثة الأممية لمدة ثلاثة أشهر، أي حتى أكتوبر 2022. وأهاب القرار بالأمين العام، أنطونيو غوتيريس، أن يعيّن على وجه السرعة ممثلًا خاصًا له، وأن يقدم إلى مجلس الأمن كل 30 يومًا تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار.

- وليامز: الطبقة السياسية في ليبيا انتهازية وتتبع مصالحها الخاصة
- ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا 
- مجلس الأمن يدعو للتخطيط لنزع السلاح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تصف الطبقة السياسية الليبية بـ«الانتهازية»
وأمس الجمعة، وصفت وليامز الطبقة السياسية في ليبيا بأنها «انتهازية»، قائلة: «على مدى عملي على الملف الليبي منذ 4 سنوات ونصف العام، أستطيع أن أصف الطبقة السياسية في ليبيا بأنها انتهازية وتتبع مصالحها الخاصة».

وأوضحت وليامز، خلال لقاء مع قناة «الحدث»، أنها حذرت «الجميع» بعد إلغاء الانتخابات من أن الطبقة السياسية ستلعب لعبة الكراسي الموسيقية بدلًا من إعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات، وأنها «ستأخذ تلك الكعكعة وتوزعها بين أفرادها».

وشددت على أن التظاهرات التي اندلعت في ليبيا قبل أسابيع، كانت «ردة فعل تجاه عدم قدرة الطبقة السياسية على الاتفاق على الإطار الدستوري وإعادة البلاد إلى مسار الانتخابات»، قائلة: «هذا ما دفع الشعب الليبي للخروج للشوارع ومطالبته الطبقة السياسية بشكل سلمي أن تصغي إليه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟

ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟
«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي

«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي
«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»

«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»
جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح

جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح
جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة

جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة
صداع السلاح

صداع السلاح
زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق

زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق
شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس والحرب المقبلة.. قراءة في الممكن والمستبعد

شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس والحرب المقبلة.. قراءة في الممكن والمستبعد
ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟

ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟
عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها

عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها
عبدالحميد النيهوم: السنديانة في وجه الريح

عبدالحميد النيهوم: السنديانة في وجه الريح
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد

غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد
القيقب

القيقب
عالم ليبي ينجز أبحاثا لتشخيص سرطان المريء باستخدام الذكاء الصناعي

عالم ليبي ينجز أبحاثا لتشخيص سرطان المريء باستخدام الذكاء الصناعي
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
البعثة الأممية ترجو أن يتمكن الليبيون من الانتخاب خلال العام الهجري الجديد
البعثة الأممية ترجو أن يتمكن الليبيون من الانتخاب خلال العام ...
المنظمة الدولية للهجرة: 1614 ضحية للاتجار بالبشر في ليبيا خلال عامين
المنظمة الدولية للهجرة: 1614 ضحية للاتجار بالبشر في ليبيا خلال ...
ضبط متهم بضرب والديه ودهس طفل بسيارته في بنغازي
ضبط متهم بضرب والديه ودهس طفل بسيارته في بنغازي
الدبيبة: إطلاق مبادرة لإعطاء جرعات علاج الأورام داخل ليبيا
الدبيبة: إطلاق مبادرة لإعطاء جرعات علاج الأورام داخل ليبيا
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج ......
المزيد
علي القطراني يؤكد دعم هيئة مكافحة الفساد في بنغازي
علي القطراني يؤكد دعم هيئة مكافحة الفساد في بنغازي...
نصائح وتطمينات من المقريف حول امتحانات شهادة التعليم الأساسي
نصائح وتطمينات من المقريف حول امتحانات شهادة التعليم الأساسي...
«الكهرباء»: صيانة وتنظيف محطة تحويل الجميل (صور)
«الكهرباء»: صيانة وتنظيف محطة تحويل الجميل (صور)...
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
الدبيبة: إطلاق مبادرة لإعطاء جرعات علاج الأورام داخل ليبيا
الدبيبة: إطلاق مبادرة لإعطاء جرعات علاج الأورام داخل ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط