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شركة نمساوية تقدم للقطراني مقترحا لإنشاء صوامع حبوب في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 05:35 مساء
شركة نمساوية تقدم للقطراني مقترحا لإنشاء صوامع حبوب في ليبيا
اجتماع القطراني مع مندوب شركة «باغس غروب» النمساوية في بنغازي، الخميس 28 يوليو 2022. (إعلام الحكومة)
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قدمت شركة «باغس غروب» النمساوية إلى نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية علي القطراني، مقترحا لـ«إنشاء صوامع ذات سعة عالية تعود بالفائدة على مخزون الدولة الليبية، وسد حاجة الإنتاج المحلي من الحبوب» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، إن المقترح قدمه مندوب شركة «باغس غروب» النمساوية المختصة في الاستثمار والتجارة في مجال زراعة وإنتاج الحبوب، ومجال التخزين في الصوامع، مسؤول التسويق للشركة بمنطقة شمال أفريقيا أحمد آتاسي، في لقائه مع القطراني بمكتبه في مدينة بنغازي.

القطراني يرحب باقتراح إنشاء صوامع للحبوب في ليبيا
وأوضح المكتب الإعلامي أن لقاء القطراني مع مندوب الشركة النمساوية جرى خلاله، مناقشة أزمة نقص الحبوب العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الإنتاج العالمي لمحاصيل القمح، مشيرا إلى أن القطراني رحب بالمقترح المقدم من الشركة.

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كما أبدى القطراني تشجيعه لهذه المشاريع الاستثمارية، مؤكدا ضرورة تقديم كافة التسهيلات القانونية والمالية اللازمة لها، من خلال قانون الاستثمار الليبي والذي يتوافق مع توجه الحكومة المكلفة من مجلس النواب في هذا الاتجاه.

القطراني يدعو إلى إنشاء صوامع حبوب في الموانئ الليبية
ودعا القطراني إلى ضرورة إنشاء صوامع للحبوب في الموانئ الليبية، نظرا لموقعها الجغرافي القريب من السواحل الأوروبية ودول الجوار الأفريقية، لسد حاجة الإنتاج المحلي من الحبوب في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن لقاء القطراني مع مندوب الشركة النمساوية حضره نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الجنوبية، سالم الزادمة، ونائب مدير عام شركة النور القابضة، محمد آدم علي، والخبير في مجال التصنيع، المهندس رأفت الشويان.

اجتماع القطراني مع مندوب شركة «باغس غروب» النمساوية في بنغازي، الخميس 28 يوليو 2022. (إعلام الحكومة)
اجتماع القطراني مع مندوب شركة «باغس غروب» النمساوية في بنغازي، الخميس 28 يوليو 2022. (إعلام الحكومة)
اجتماع القطراني مع مندوب شركة «باغس غروب» النمساوية في بنغازي، الخميس 28 يوليو 2022. (إعلام الحكومة)
اجتماع القطراني مع مندوب شركة «باغس غروب» النمساوية في بنغازي، الخميس 28 يوليو 2022. (إعلام الحكومة)
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