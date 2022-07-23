غلق الطريق الساحلي ونقص الوقود في مشاورات علي القطراني بسرت

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني، اليوم السبت، مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، غلق الطريق الساحلي، وانعكاساته على الأحوال المعيشية في مدينة سرت، وما ترتب عليه من نقص في الوقود وغاز الطهي.

وقال المعداني إن بلدية سرت لم تتحصل منذ أكثر من أسبوع على حصتها الكاملة من الوقود؛ ما تسبب في أزمة، فضلًا عن قلة كميات غاز الطهي التي تصل إلى البلدية في أوقات متباعدة، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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وعُقد الاجتماع بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، بحضور مديري شركتي «الشرارة» و«الراحلة»، ومندوب عن شركة «ليبيا نفط»، وعدد من مالكي محطات الوقود بمدينة سرت، إضافة إلى عضو مجلس النواب عن المدينة، زايد هدية، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم.

تعهدات بحل أزمة نقص الوقود في سرت

بدوره، أكد علي القطراني ضرورة حل أزمة نقص الوقود وغاز الطهي في بلدية سرت، متعهدًا بتوفير احتياجات المواطنين من الوقود خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن جهته، قال فرج اقعيم إن «الظروف التي تمر بها البلاد وحالة الانقسام أثرت على حصول مدينة سرت على حصتها من الوقود»، موضحًا «التواصل مع القيادة العامة للجيش، التي أرسلت بدورها قافلة من وقود البنزين».

اجتماع علي القطراني في سرت، 23 يوليو 2022. (حكومة باشاغا)

اجتماع علي القطراني في سرت، 23 يوليو 2022. (حكومة باشاغا)