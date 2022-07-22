استمرار غلق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة لليوم الرابع على التوالي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

لا يزال الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة مغلقًا لليوم الرابع على التوالي، من قبل مسلحين من مصراتة وأخرين تابعين لما يعرف بـ«مجلس الشورى».

وقام مسلحون بوضع سواتر رملية بالكيلو 60 غرب سرت، ما أدى لتوقف حركة مرور السيارات نهائيًا في الاتجاهين، وكذلك شاحنات نقل البضائع والوقود وسيارات الإسعاف.

وفاة سيدة بعد رفض السماح للإسعاف بنقلها إلى المنطقة الغربية

وأفاد شهود عيان بمنع سيارة إسعاف كانت تنقل سيدة من سرت إلى المنطقة الغربية، وعادت إلى منزلها، قبل أن تفارق الحياة.

وتشهد مدينة سرت منذ ثلاثة أيام إقفال جميع محطات الوقود بسبب نفاد المنتجات، بسبب منع دخول سيارات الوقود إلى المدينة، وكذلك غاز الطهي والسلع والمواد الغذائية.

- مجموعات مسلحة تغلق مسالك ترابية قرب الطريق الساحلي في الوشكة

- شباب الوشكة يقدمون المياه والوقود لأسر عالقة على الطريق الساحلي

- إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة من قبل مسلحين

إغلاق الطريق الساحلي والمسالك الترابية

وأمس الأربعاء، أغلق مسلحون، الأربعاء، المسالك الترابية التي كان المسافرون من سرت يسلكونها بمنطقة الوشكة، وذلك بعد إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد عند الكيلو 60 غرب سرت.

والثلاثاء، أغلق مسلحون من مدينة مصراتة، الطريق الساحلي؛ ما أدى إلى توقف الحركة على الطريق أمام المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسيارات الإسعاف التي تقل المرضى بين الشرق والغرب.

ووزَّع شباب من منطقة الوشكة عبوات مياه على عائلات عالقة بالطريق الساحلي، نتيجة غلقه عند «الكيلو 60 غرب مدينة سرت». كما وفر الشباب كميات من «البنزين» لمساعدة سائقي السيارات التي نفد منها الوقود خلال الانتظار لفتح الطريق.