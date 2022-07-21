عائلة الناشط طارق خليفة لديرع العقوري في بنغازي تؤكد انقطاع الاتصال به

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت عائلة الناشط والمدون طارق خليفة لديرع العقوري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، انقطاع الاتصال به منذ أمس الأربعاء وأنها لا تعلم مصيره، عندما كان بالقرب من مفرق جامعة بنغازي على طريق طرابلس.

وأشار أصدقاء الناشط خليفة لديرع العقوري إلى تعرضه للخطف من قبل مجهولين كانوا يستقلون ثلاث سيارات من بينها سيارتان نوع «تويوتا هيلوكس فجعة» وثالثة نوع «نيسان باترول»، مرجحين ضلوع إحدى الجهات الأمنية في عملية الخطف.

ورجح أصدقاء العقوري أن يكون سبب تعرضه للخطف هو كتابة تدوينات عبر حسابه على «فيسبوك» انتقد فيها المسؤولين وتردي الأوضاع المعيشية في المنطقة الشرقية والتي تفاقمت أخيرا مع ارتفاع عدد ساعات انقطاع الكهرباء ونقص الوقود.

احتجاز الناشط طارق خليفة لديرع العقوري في سجن قرنادة

وأكد أحد أفراد عائلة الناشط طارق خليفة لديرع العقوري لـ«بوابة الوسط» أنهم علموا من مصادر أمنية أن طارق محتجز حاليا في سجن قرنادة بمنطقة الجبل الأخضر

- مؤسسات المجتمع المدني بطبرق تطالب بالإفراج عن المدون عبدالمجيد الغراف

اعتقال المدون عبدالمجيد الغراف في طبرق

وقبل أسبوع، طالب بيان منسوب لـ«مؤسسات المجتمع المدني وأهالي مدينة طبرق وضواحيها»، بإطلاق المدون عبدالمجيد الغراف، الذي جرى اعتقاله في الثامن من يوليو الجاري، من أمام مسجد الملك إدريس السنوسي بالمدينة.

وقال البيان، إن الغراف جرى اعتقاله وهو صائم يوم عرفة، بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد «بطريقة تعسفية وهمجية وإرهابية»، شهدت «إطلاق نار». محملا الجهة التي اعتقلته مسؤولية أي مضاعفات صحية أو غيرها «قد يتعرض لها» لأنه يعاني من المرض ويتلقى العلاج.