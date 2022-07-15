مؤسسات المجتمع المدني بطبرق تطالب بالإفراج عن المدون عبدالمجيد الغراف

القاهرة - بوابة الوسط

طالب بيان منسوب لـ«مؤسسات المجتمع المدني وأهالي مدينة طبرق وضواحيها»، بالإفراج عن المدون عبدالمجيد الغراف، الذي جرى اعتقاله يوم الجمعة الماضي، من أمام مسجد الملك إدريس السنوسي بالمدينة.

وقال البيان، إن الغراف جرى اعتقاله وهو صائم يوم عرفة، بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد «بطريقة تعسفية وهمجية وإرهابية»، شهدت «إطلاق نار».

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بينما دان البيان عملية الاعتقال، طالب بالإفراج عن الغراف دون قيد أو شرط، محملا الجهة التي اعتقلته مسؤولية أي مضاعفات صحية أو غيرها «قد يتعرض لها»، مضيفة أنه كان يتناول الدواء بعد تعرضه لجلطة دماغية قبل عامين.

وطالب البيان مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في المدينة بمتابعة الأمر حتى الإفراج عن المدون.