تحالف القوى الوطنية يقترح صياغة خمس وثائق للخروج من المأزق

القاهرة - بوابة الوسط

قال تحالف القوى الوطنية إن ليبيا بحاجة إلى خمس وثائق للخروج من هذا المأزق وتأسيس الدولة قبل اقتسام المناصب، وهي: حسم دستوري، واتفاق سلام بين المتحاربين، واتفاق توحيد المؤسسة العسكرية، واتفاق مصالحة تاريخية (ميثاق وطني)، وأخيرًا قانون مصالحة وطنية.

جاء ذلك في تقدير الموقف صادر عن التحالف بعنوان «مقاربة الأزمة الليبية»، ذكّر فيه بأن أي حوار يهدف لإيجاد حل للمأزق الليبي، لابد أن يشتمل على أمرين، أولهما جمع الأطراف الفاعلة على الأرض دون إقصاء لأحد، وثانيهما مناقشة المشكلات التي تعوق قيام الدولة وإيجاد حلول واقعية توافقية لها قبل الحديث عن اقتسام السلطة كما حدث في الصخيرات أو المناصب والوظائف في الدولة كما حدث في جنيف.

ورأى التحالف أن المشكل الرئيس للحالة الليبية هي تكوين النظام المناسب بشكل ينسجم مع السياق التاريخي والمستقبلي للمجتمع الليبي بالدرجة الأولى، خاصة بعد فترة صراع مسلح بين تشكيلات مسلحة متعددة ومنتشرة في أغلب مناطق ليبيا، بينما أصرت البعثات السابقة على مقاربة الأزمة من منطلق تقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة فقط، وهو ما جعل من الأزمة الليبية معقدة وغير قابلة للحل، وفق البيان.

حسم دستوري

أولى الوثائق الخمسة التي نادى بها التحالف، تتمثل في «حسم دستوري»، بحيث يتم اختيار النظام المناسب وينتخب البرلمان القادم بنظام القوائم وتشكل الحكومات القادمة سياسيًا وليست بالمحاصصة، ويشمل ضوابط وتوازنات دستورية، ويتم تعديله مستقبلاً عبر الاستفتاء الشعبي.

ولذلك شدد التحالف على ضرورة ألا يشار إلى أنه لدورة واحدة فقط حتى لا يتم تهديد استقرار الدولة وتعطيل الوصول لدستور دائم وإدخال الدولة في مأزق دستوري جديد ليستمر البرلمان القادم لسنوات كما حدث سابقاً.

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اتفاق سلام بين المحاربين

أما الوثيقة الثانية، والتي اعتبرها مهمة، هي اتفاق سلام بين المحاربين (قادة التشكيلات المسلحة)، بحيث يقضي بفك هذه التشكيلات ودمجهم بالدولة، مشيرًا إلى أن ثمة تفصيل يمكن مناقشته لاحقًا مع ضرورة انخراط إدارة عمليات السلام بالأمم المتحدة لضمان نجاحه.

اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية

والوثيقة الثالثة، التي اقترحها تحالف القوى الوطنية، هي اتفاق توحيد القوات المسلحة بين قوات الشرق المنضوية تحت القيادة العامة، وقوات الغرب المنضوية تحت رئاسة الأركان العامة.

اتفاق مصالحة تاريخية

والوثيقة الرابعة هي اتفاق مصالحة تاريخية بين أطراف الصراع في ليبيا، محبذًا أن تكون سرت موطنه، على غرار ميثاق سرت 1922، الذي كان من وثائق تأسيس دولة الاستقلال، وبناء على هذا الاتفاق تشكل لجنة لصياغة ميثاق وطني، يستفتى عليه كورقة تمثل مبادئ حاكمة ومصالحة عمودية، يمكن الرجوع إليها في حالات الانسداد السياسي.

قانون مصالحة وطنية

والوثيقة الخامسة والأخيرة تتمثل في قانون مصالحة وطنية أو عدالة تصالحية، والتي يعمل بها في القضايا التي تؤدي إجراء العدالة العقابية فيها إلى تهديد السلم الأهلي والأمن القومي للدولة، مشيرًا إلى أن لدى المجلس الرئاسي رؤية مبدئية يمكن تطويرها للوصول لمشروع قانون يضمن المصالحة الأفقية بين المدن والجماعات.

وذكّر التحالف، في بيانه، بالعقد الذي مر على الليبيين دون إنجاز أي وثيقة تضمن الخروج من المرحلة الانتقالية، معتبرًا أن الحد الأدنى لعبور الأزمة يتمثل في إنجاز الحسم الدستوري، وتوحيد المؤسسة العسكرية، واتفاق سلام بين المحاربين.

تحالف القوى الوطنية: إجراء الانتخابات بدون ثلاث وثائق بمثابة «إعلان حرب»

واعتبر أن إجراء انتخابات دون هذه الوثائق الثلاث بمثابة «إعلان حرب جديدة، أو استمرار لحالة لا سلم ولا حرب، واستمرار نهب أموال الدولة الليبية ومعاناة الشعب الليبي من تردي الخدمات ولكن بعناصر وأسماء جديدة».

واقترح التحالف توقيع اتفاق إنهاء المسائل العالقة للمرحلة الانتقالية، يتضمن الوثائق الخمس مجدولة زمنيا، على أن تنفذ الانتخابات بعد الحسم الدستوري وتوقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية، وتوقيع اتفاق السلام بين المحاربين، وعندها يمكن أن يترك للرئيس والبرلمان المنتخبين صياغة الميثاق الوطني وقانون المصالحة الوطنية وعرضهما للاستفتاء الشعبي.