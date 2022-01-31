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تحالف القوى الوطنية يسلم عقيلة صالح مبادرته لإنقاذ العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 12:32 صباحا
تحالف القوى الوطنية يسلم عقيلة صالح مبادرته لإنقاذ العملية السياسية
وفد من تحالف القوى الوطنية يلتقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة. الأحد، 30 يناير 2022 (صفحة تحالف القوى الوطنية على فيسبوك)
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سلم تحالف القوى الوطنية، اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، نسخة من المقترح الذي أعده الحزب لإنقاذ العملية السياسية والانتخابية في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب في مكتبه بمدينة القبة وفدًا من من تحالف القوى الوطنية، ضم توفيق الشهيبي رئيس الهيئة العليا للحزب ومريم الشاعري عضو المكتب السياسي وحمزة الغديوي عضو المكتب السياسي ومحمد المغربي عضو المكتب السياسي وعماد الماجري مساعد الأمين العام لشئون الديوان ومحمود صفر عضو الأمانة العامة للحزب، حيث جرى الحديث حول التطورات السياسية ومحاولة توحيد الجهود لإيجاد حلول تسهم في الوصول بالبلاد إلى الاستقرار.

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وأفاد بيان نشره تحالف القوى الوطنية على «فيسبوك» بأن ممثليه عرضوا رؤية الحزب للخروج من الانسداد السياسي بتقديم «ورقة بيضاء» مقترح خطة تنفيذية لإنقاذ العملية السياسية والانتخابية، وتطوير واستكمال خارطة الطريق بالبناء على ما هو قائم، للوصول إلى تحقيق الانتخابات وضمان العبور الآمن لمرحلة ما بعد الانتخابات.

ووصف البيان اللقاء بـ«الإيجابي والمثمر»، حيث أكد عقيلة صالح أن «الظروف مهيئة لخلق رؤية وطنية يشارك فيها جميع الليبيين»، كما وعد بدراسة المقترح والاستمرار في التنسيق والتعاون من أجل المصلحة الوطنية.

وسلم حزب تحالف القوى الوطنية مبادرته المعنونة بـ«الورقة البيضاء» في 24 يناير الجاري، إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وعرضها في 22 يناير على المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز.

وفي 27 يناير الجاري، سلّم نسخة أيضًا إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الذي المنفي أكد استمرار العمل على توحيد كل الجهود التي تهدف إلى الاستقرار السياسي، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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