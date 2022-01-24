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تحالف القوى الوطنية يسلم المشري خطة لإنقاذ العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 11:16 مساء
تحالف القوى الوطنية يسلم المشري خطة لإنقاذ العملية السياسية
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل رئيس حزب تحالف القوى الوطنية خالد المريمي (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على فيسبوك)
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قدم رئيس حزب تحالف القوى الوطنية خالد المريمي، «ورقة بيضاء» لخطة تنفيذية لإنقاذ العملية السياسية والانتخابية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المريمي ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الاثنين، حيث وجّه الأخير بعرضها على لجان المجلس للدراسة.

وحضر اللقاء، الذي عقد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، نائب رئيس الهيئة العليا للحزب أسماء سريبة وعضو المكتب السياسي بالحزب حمزة الغديوي، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك».

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وأفاد المكتب الإعلامي بأن اللقاء ناقش التطورات الأخيرة في المشهد السياسي، ومستجدات العملية الانتخابية المؤجلة، بما في ذلك «مسألة المسار الدستوري، وأولوية إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وآليات إنجاز هذا الاستحقاق، وسبل التعجيل بتحقيقه».

وفي 22 يناير، استعرض قيادات تحالف القوى الوطنية، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، رؤية التحالف للخروج مما وصفه بـ«الانسداد السياسي» في ليبيا، وقدموا «ورقة بيضاء» لإنقاذ العملية السياسية والانتخابية في البلاد.

وقال الحزب وقتها إن الورقة البيضاء التي عُرضت على وليامز استعرضت تطوير واستكمال خارطة الطريق «بالبناء على ما هو قائم». كما شدد على ضرورة وجود مشروع وطني يشارك فيه جميع الأطراف يتضمن ميثاقًا وطنيًا يتمثل في اتفاق سلام بين المتحاربين، وبرنامج للسلطة التنفيذية وتشريعات داعمة للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية ناجحة.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل رئيس حزب تحالف القوى الوطنية خالد المريمي (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على فيسبوك)
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل رئيس حزب تحالف القوى الوطنية خالد المريمي (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على فيسبوك)
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