تحالف القوى الوطنية يعرض على وليامز «ورقة بيضاء» لإنقاذ العملية السياسية والانتخابية في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض قيادات تحالف القوى الوطنية، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، رؤية التحالف للخروج مما وصفه بـ«الانسداد السياسي» في ليبيا، وقدموا «ورقة بيضاء» لإنقاذ العملية السياسية والانتخابية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وليامز مع رئيس حزب تحالف القوى الوطنية المكلف، خالد المريمي، رفقة عدد من أعضاء المكتب السياسي والهيئة العليا، بمقر الحزب في طرابلس.

ووفق بيان للحزب اليوم، استعرضت وليامز خلال اللقاء، جهودها في الدفع بالعملية السياسية، بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية.

وأوضح الحزب أن الورقة البيضاء التي عُرضت على وليامز استعرضت تطوير واستكمال خارطة الطريق «بالبناء على ما هو قائم».

وشدد التحالف على ضرورة وجود مشروع وطني يشارك فيه جميع الأطراف يتضمن ميثاقًا وطنيًا يتمثل في اتفاق سلم بين المتحاربين، وبرنامج للسلطة التنفيذية وتشريعات داعمة للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية ناجحة، لضمان العبور الآمن لمرحلة ما بعد الانتخابات.

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ما طرح التحالف إعادة هيكلة عملية الحوارات والمشاورات، بتمثيل أفضل للفاعلين بشكل مباشر، لضمان الوصول لمخرجات أكثر توافقًا وقبولًا ورسوخًا.

وتجري وليامز خلال الفترة الراهنة العديد من اللقاءات مع الفاعلين الرئيسيين في الأزمة الليبية، بهدف التمهيد لإجراء الانتخابات.

فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن وليامز، تجري جميع الاتصالات وأشكال الوساطة لخلق الظروف لعقد الانتخابات في ليبيا، في «الفصل الأول من العام» الجاري.

وأوضح غوتيريس، في مؤتمر صحفي اليوم، «أعتقد أن هذا مهم جدًّا بالنسبة للشعب الليبي».

ولفت غوتيريس، إلى أن خيار إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولًا، «بيد الشعب الليبي»، مؤكدًا أنه كان ينبغي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا قبل نهاية العام الماضي.



قيادات تحالف القوى الوطنية، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز, (صفحة الحزب على فيسبوك)

قيادات تحالف القوى الوطنية، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز, (صفحة الحزب على فيسبوك)

قيادات تحالف القوى الوطنية، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز, (صفحة الحزب على فيسبوك)