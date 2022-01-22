غوتيريس: وليامز تجري جميع أشكال الوساطة لإجراء الانتخابات الليبية في الفصل الأول من 2022

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن مستشارته الخاصة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، تجري جميع الاتصالات وأشكال الوساطة لخلق الظروف لعقد الانتخابات في ليبيا، في «الفصل الأول من العام» الحالي.

وأوضح غوتيريس، في مؤتمر صحفي اليوم، «أعتقد أن هذا مهم جدًّا بالنسبة للشعب الليبي».

ولفت غوتيريس، إلى أن خيار إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولًا، «بيد الشعب الليبي»، مؤكدًا أنه كان ينبغي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا قبل نهاية العام الماضي.

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ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الإثنين المقبل، تقدم خلالها روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، تقريرها حول ليبيا.

ويطلع رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا، السفير الهندي تي إس تيرومورتي، أعضاء المجلس على أنشطة لجنة العقوبات، وفق القرار رقم 1970. كما أنه من المقرر التصويت خلال الجلسة لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، التي تنتهي ولايتها نهاية شهر يناير الحالي.