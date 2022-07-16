اجتماع تحضيري للمصالحة الليبية في برازافيل

القاهرة - بوابة الوسط

تبنّى المشاركون في الأعمال التحضيرية لاجتماع الأطراف الليبية الجمعة في برازافيل، «عدة مبادئ أساسية لتنظيم المصالحة الوطنية» في ليبيا، وفق البيان الختامي للقاء الذي تلقّت وكالة «فرانس برس» نسخة منه.

وحسب «فرانس برس»، فقد شارك في اللقاء برئاسة وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو، ممثلون لمجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي ولسيف الإسلام القذافي نجل العقيد معمر القذافي. وذكرت الوكالة الفرنسية أنه لم يكن من الممكن معرفة ما إذا كانت كل الأطراف الليبية ممثلة، لا سيما حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب.

ومن بين المبادئ التي جرى تبنيها خلال اجتماع برازافيل، «الرفض الكامل لكل أشكال تدويل الأزمة الليبية وضرورة إزالة كل ما يعوق طريق المصالحة والتدخل الأجنبي»، بحسب ما جاء في البيان الختامي.

مؤتمر الكونغو يدين خطاب الكراهية

وأكد المشاركون «إدانة استخدام خطاب الكراهية وأعمال العنف والازدراء والشتائم والافتراء والغطرسة، وغير ذلك من المواقف والتصرفات المخالفة للأخوة والتفاهم والتضامن والتسامح».

وعُقد الاجتماع بحضور ممثل الأمم المتحدة في الكونغو كريس مبورو والمستشار الاستراتيجي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ليبات. وقال وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو «الحل للأزمة الليبية يأتي من أفريقيا»، معتبرًا أن نظرة المجتمع الدولي باتجاه أفريقيا تتراجع أكثر فأكثر، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي استقبله الخميس الرئيس ساسو نغيسو، إنه ناقش «الجهود التي يبذلها الكونغو والاتحاد الأفريقي لتحقيق الاستقرار والاستعداد للانتخابات في ليبيا».