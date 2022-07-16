Atwasat

اجتماع تحضيري للمصالحة الليبية في برازافيل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 10:26 صباحا
اجتماع تحضيري للمصالحة الليبية في برازافيل
نورلاند ورئيس الكونغو. (صورة من تسجيل مصور - تويتر)
alwasat radio

تبنّى المشاركون في الأعمال التحضيرية لاجتماع الأطراف الليبية الجمعة في برازافيل، «عدة مبادئ أساسية لتنظيم المصالحة الوطنية» في ليبيا، وفق البيان الختامي للقاء الذي تلقّت وكالة «فرانس برس» نسخة منه.

وحسب «فرانس برس»، فقد شارك في اللقاء برئاسة وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو، ممثلون لمجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي ولسيف الإسلام القذافي نجل العقيد معمر القذافي. وذكرت الوكالة الفرنسية أنه لم يكن من الممكن معرفة ما إذا كانت كل الأطراف الليبية ممثلة، لا سيما حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب.

ومن بين المبادئ التي جرى تبنيها خلال اجتماع برازافيل، «الرفض الكامل لكل أشكال تدويل الأزمة الليبية وضرورة إزالة كل ما يعوق طريق المصالحة والتدخل الأجنبي»، بحسب ما جاء في البيان الختامي.

- الأزمة الليبية في مباحثات نورلاند ورئيس الكونغو 
- وزير خارجية الكونغو: الانتخابات ليست الدواء الشافي لمشكلات ليبيا.. المصالحة أولا
- «المهمة الأفريقية» الجديدة للمصالحة في ليبيا تخلف توترات

مؤتمر الكونغو يدين خطاب الكراهية
وأكد المشاركون «إدانة استخدام خطاب الكراهية وأعمال العنف والازدراء والشتائم والافتراء والغطرسة، وغير ذلك من المواقف والتصرفات المخالفة للأخوة والتفاهم والتضامن والتسامح».

وعُقد الاجتماع بحضور ممثل الأمم المتحدة في الكونغو كريس مبورو والمستشار الاستراتيجي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ليبات. وقال وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو «الحل للأزمة الليبية يأتي من أفريقيا»، معتبرًا أن نظرة المجتمع الدولي باتجاه أفريقيا تتراجع أكثر فأكثر، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي استقبله الخميس الرئيس ساسو نغيسو، إنه ناقش «الجهود التي يبذلها الكونغو والاتحاد الأفريقي لتحقيق الاستقرار والاستعداد للانتخابات في ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة

ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب

الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب
مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية

مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية
كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير
روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»

روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»
منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد

منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد
بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير بحل الدولتين

بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير ...
عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس

عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس
هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»

بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا
الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط

الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط
بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي إدارة مؤسسة النفط

بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي ...
نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن يتطور الأمر إلى مواجهة مسلحة

نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن ...
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء

الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»

«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حومة ينفي استقالته من حكومة باشاغا
حومة ينفي استقالته من حكومة باشاغا
الزادمة: الجنوب سيحصل على نصيب الأسد من مشروعات الطرق
الزادمة: الجنوب سيحصل على نصيب الأسد من مشروعات الطرق
مدير أمن سبها: سنطبق القانون ضد أي أحد يسيطر على المال العام
مدير أمن سبها: سنطبق القانون ضد أي أحد يسيطر على المال العام
السفارة الإيطالية ترحب بالإعلان عن رفع القوة القاهرة
السفارة الإيطالية ترحب بالإعلان عن رفع القوة القاهرة
اجتماع تحضيري للمصالحة الليبية في برازافيل
اجتماع تحضيري للمصالحة الليبية في برازافيل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
المزيد
بعد انتهاء «الإغلاقات».. تعرف على الطاقة التصديرية لموانئ الهلال النفطي
بعد انتهاء «الإغلاقات».. تعرف على الطاقة التصديرية لموانئ ......
الأرصاد تحذر الصيادين لليوم الثاني
الأرصاد تحذر الصيادين لليوم الثاني...
الأرصاد: استمرار الأجواء المعتدلة على أغلب مناطق ليبيا
الأرصاد: استمرار الأجواء المعتدلة على أغلب مناطق ليبيا...
اجتماع تحضيري للمصالحة الليبية في برازافيل
اجتماع تحضيري للمصالحة الليبية في برازافيل...
السفارة الإيطالية ترحب بالإعلان عن رفع القوة القاهرة
السفارة الإيطالية ترحب بالإعلان عن رفع القوة القاهرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط