وزير خارجية الكونغو: الانتخابات ليست الدواء الشافي لمشكلات ليبيا.. المصالحة أولا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعرب وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود غاكوسو، عن اقتناعه بأن ليبيا تحتاج إلى المصالحة الوطنية قبل إجراء الانتخابات، قائلا إن «الانتخابات ليست الدواء الشافي لمشكلات ليبيا».

وقال غاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، إن البلاد أصبحت منقسمة أكثر من أي وقت مضى؛ «لذلك يجب أن تمر عبر المصالحة» في إشارة إلى وجود حكومتين تتنافسان على السلطة والشرعية، حسب تصريحه في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية اليوم الإثنين.

وأضاف الوزير الكونغولي، بعد مهمة استغرقت عدة أيام في ليبيا قاد خلالها وفد الاتحاد الأفريقي إلى طرابلس ثم بنغازي، أن المصالحة «خطوة ضرورية خصوصا بعد فشل تنظيم الانتخابات، وانتهاء صلاحية خارطة الطريق التي نفذت برعاية الأمم المتحدة».

وتابع: «لا يزال المجتمع الدولي بحاجة إلى بذل جهود لإعادة الليبيين إلى طاولة المفاوضات؛ من أجل الخروج من هذا النوع من الفراغ السياسي منذ أن تعذر إجراء الانتخابات العام الماضي».

غاكوسو: الانتخابات يمكن أن تجعل بعض المشكلات أسوأ

من جانبه، يعمل الاتحاد الأفريقي ولجنته الرفيعة المستوى، برئاسة الرئيس دينيس ساسو نغيسو، بلا كلل من أجل «عقد مؤتمر مصالحة»، حيث يرى غاكوسو إن «الانتخابات يمكن أن تجعل بعض المشكلات أسوأ».

وأكمل: «حتى نجري انتخابات هادئة وذات مصداقية وسلمية، من الضروري للغاية المرور عبر مربع المصالحة، التي تنطوي على التسامح وطي الصفحة والتطلع إلى المستقبل».

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وكشف وجود خارطة طريق للاتحاد الأفريقي ستنشر في الأسابيع القليلة المقبلة، بمساعدة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وهو المسؤول تحديدا عن مسألة المصالحة الوطنية الذي يتعاون معه، حيث كانت اجتمع معه الوزير الكونغولي في جلسة عمل معه خلال زيارته الأخيرة إلى طرابلس.

وأجرى غاكوسو خلال جولته في ليبيا، مشاورات مع عدة مسؤولين على رأسهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وأعضاء المجلس الرئاسي، إلى جانب نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المُكلفة من مجلس النواب، علي فرج القطراني، كما زار تونس، في سياق البحث عن «تسوية توافقية للازمة الليبية».