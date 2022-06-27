Atwasat

وزير خارجية الكونغو: الانتخابات ليست الدواء الشافي لمشكلات ليبيا.. المصالحة أولا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 27 يونيو 2022, 12:16 مساء
وزير خارجية الكونغو: الانتخابات ليست الدواء الشافي لمشكلات ليبيا.. المصالحة أولا
وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود غاكوسو خلال إلقائه كلمة في الأمم المتحدة، 28 سبتمبر 2019، (الإنترنت)
alwasat radio

أعرب وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود غاكوسو، عن اقتناعه بأن ليبيا تحتاج إلى المصالحة الوطنية قبل إجراء الانتخابات، قائلا إن «الانتخابات ليست الدواء الشافي لمشكلات ليبيا».

وقال غاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، إن البلاد أصبحت منقسمة أكثر من أي وقت مضى؛ «لذلك يجب أن تمر عبر المصالحة» في إشارة إلى وجود حكومتين تتنافسان على السلطة والشرعية، حسب تصريحه في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية اليوم الإثنين.

وأضاف الوزير الكونغولي، بعد مهمة استغرقت عدة أيام في ليبيا قاد خلالها وفد الاتحاد الأفريقي إلى طرابلس ثم بنغازي، أن المصالحة «خطوة ضرورية خصوصا بعد فشل تنظيم الانتخابات، وانتهاء صلاحية خارطة الطريق التي نفذت برعاية الأمم المتحدة».

وتابع: «لا يزال المجتمع الدولي بحاجة إلى بذل جهود لإعادة الليبيين إلى طاولة المفاوضات؛ من أجل الخروج من هذا النوع من الفراغ السياسي منذ أن تعذر إجراء الانتخابات العام الماضي».

غاكوسو: الانتخابات يمكن أن تجعل بعض المشكلات أسوأ
من جانبه، يعمل الاتحاد الأفريقي ولجنته الرفيعة المستوى، برئاسة الرئيس دينيس ساسو نغيسو، بلا كلل من أجل «عقد مؤتمر مصالحة»، حيث يرى غاكوسو إن «الانتخابات يمكن أن تجعل بعض المشكلات أسوأ».

وأكمل: «حتى نجري انتخابات هادئة وذات مصداقية وسلمية، من الضروري للغاية المرور عبر مربع المصالحة، التي تنطوي على التسامح وطي الصفحة والتطلع إلى المستقبل».

- «المهمة الأفريقية» الجديدة للمصالحة في ليبيا تخلف توترات
- محاور الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية
- رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يؤكد دعمه الكامل لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا

وكشف وجود خارطة طريق للاتحاد الأفريقي ستنشر في الأسابيع القليلة المقبلة، بمساعدة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وهو المسؤول تحديدا عن مسألة المصالحة الوطنية الذي يتعاون معه، حيث كانت اجتمع معه الوزير الكونغولي في جلسة عمل معه خلال زيارته الأخيرة إلى طرابلس.

وأجرى غاكوسو خلال جولته في ليبيا، مشاورات مع عدة مسؤولين على رأسهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وأعضاء المجلس الرئاسي، إلى جانب نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المُكلفة من مجلس النواب، علي فرج القطراني، كما زار تونس، في سياق البحث عن «تسوية توافقية للازمة الليبية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني

عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني
الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط

الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط
بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي

بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي
التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا

التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا
يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي

يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي
حلم عودة الملكية إلى ليبيا

حلم عودة الملكية إلى ليبيا
العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)

العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)
في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة والعدالة

في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة ...
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار

النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري

ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين...
جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق

جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش

«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش
إضاعة البوصلة

إضاعة البوصلة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
شركة الكهرباء توقع مع «دبليو سولار» الإماراتية مذكرة لبناء محطات للطاقة الشمسية
شركة الكهرباء توقع مع «دبليو سولار» الإماراتية مذكرة لبناء محطات ...
ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية
خلال لقائه اللافي.. سفير تركيا يشيد بإطلاق «الرئاسي» مشروع المصالحة
خلال لقائه اللافي.. سفير تركيا يشيد بإطلاق «الرئاسي» مشروع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
الخارجية المصرية تعقب على البيان الليبي بشأن معاملة المواطنين في منفذ السلوم
الخارجية المصرية تعقب على البيان الليبي بشأن معاملة ......
المزيد
الدبيبة يوجه بحل مشكلات «مهجري المنطقة الشرقية».. ويؤكد أهمية المصالحة الوطنية
الدبيبة يوجه بحل مشكلات «مهجري المنطقة الشرقية».. ويؤكد ......
للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. رحلة تدريبية لطلاب أكاديمية الدراسات البحرية
للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. رحلة تدريبية لطلاب أكاديمية ......
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 9 و22 يونيو
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 9 و22 يونيو...
خلال لقائه اللافي.. سفير تركيا يشيد بإطلاق «الرئاسي» مشروع المصالحة
خلال لقائه اللافي.. سفير تركيا يشيد بإطلاق «الرئاسي» مشروع ......
ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط