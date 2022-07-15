الأزمة الليبية في مباحثات نورلاند ورئيس الكونغو

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى المبعوث الأميركي الخاص والسفير في ليبيا، رتشارد نورلاند، محادثات مع رئيس الكونغو، ساسو نغيسو، لبحث الأزمة الليبية.

وقالت السفارة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تعترف الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ساسو وجهوده في البحث عن حل سلمي للأزمة في ليبيا».

وأضافت السفارة «بفضل الشراكة بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو، أجرى نورلاند محادثات مع الرئيس ساسو بخصوص هذا الموضوع الذي يحظى بالاهتمام المشترك بين البلدين».

مهمة أفريقية في ليبيا

في يونيو الماضي، وبعد مهمة استغرقت عدة أيام في ليبيا قاد خلالها وفد الاتحاد الأفريقي إلى طرابلس ثم بنغازي، أعرب وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود غاكوسو، عن اقتناعه بأن ليبيا تحتاج إلى المصالحة الوطنية قبل إجراء الانتخابات، قائلا إن «الانتخابات ليست الدواء الشافي لمشكلات ليبيا».

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وقال غاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، إن البلاد أصبحت منقسمة أكثر من أي وقت مضى؛ «لذلك يجب أن تمر عبر المصالحة» في إشارة إلى وجود حكومتين تتنافسان على السلطة والشرعية، حسب تصريحه في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية يوم الإثنين الماضي. وأضاف الوزير الكونغولي، أن المصالحة «خطوة ضرورية خصوصا بعد فشل تنظيم الانتخابات، وانتهاء صلاحية خارطة الطريق التي نفذت برعاية الأمم المتحدة».