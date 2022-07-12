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اتفاق «إيطالي-ألماني» على 4 أولويات للمرحلة الحالية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 04:10 مساء
اتفاق «إيطالي-ألماني» على 4 أولويات للمرحلة الحالية في ليبيا
لقاء المعبوثين الإيطالي والألماني إلى ليبيا في برلين، الثلاثاء 12 يوليو 2022. (نيكولا أورلاندو)
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اتفقت كل من ألمانيا وإيطاليا على الأولويات الأربعة للمرحلة الحالية في ليبيا، وذلك خلال لقاء المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، ونظيره الألماني، كريستيان بوك في العاصمة برلين اليوم الثلاثاء، والذي خُصِّص لبحث الأزمة الليبية.

وقال المبعوث الإيطالي عبر حسابه على «تويتر» إنه التقى المبعوث الألماني إلى ليبيا، كريستيان بوك اليوم في برلين، واتفقا «على أولوية استئناف العملية السياسية في ليبيا، والانتخابات، ورفع الحصار النفطي، والحكومة الموحدة لتقديم الخدمات الأساسية بشكل عاجل إلى الليبيين».

وأضاف أورلاندو أن «إيطاليا وألمانيا ستعملان مع شركاء دوليين للحفاظ على سيادة واستقرار ووحدة ليبيا».

مساعدة الليبيين في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات
وزار المبعوث الإيطالي، أمس الإثنين، باريس للقاء المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير لمناقشة العملية السياسية في ليبيا وسبل الحفاظ عليها، مؤكدًا من هناك أن بلاده ستعمل مع فرنسا من أجل مساعدة الليبيين «في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات».

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وقال أورلاندو في تغريدة عن لقائه مع المبعوث الفرنسي: «كانت الضرورة الملحة للحفاظ على العملية السياسية لليبيا محورية في مشاوراتي مع بول سولير في باريس اليوم»، مؤكدًا أن «إيطاليا وفرنسا تشتركان في أهداف الوحدة والاستقرار في ليبيا» وتابع: «نحن ملتزمون بالعمل معًا لمساعدة الليبيين في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات».

زيارة مبعوثي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى ليبيا
وأجرى المبعوثون الخاصون لإيطاليا وفرنسا وألمانيا خلال يونيو الماضي، زيارات متزامنة إلى ليبيا التقوا خلالها رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة.

وحث المبعوثون الأوروبيون محاوريهم الليبيين على دعم العملية السياسية التي تُيِّسرها الأمم المتحدة وجهود الوساطة التي تقوم بها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز من أجل التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

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