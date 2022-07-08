شركة الكهرباء: الشروع في تشغيل الوحدة الأولى بمحطة طبرق بطاقة 185 ميغاوات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة الشروع في تشغيل مراحل الوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الاستعجالية، بطاقى 185 ميغاوات.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة مجدي الفيتوري، إنه جرى البدء في مراحل تشغيل الوحدة البالغ سعتها 185 ميغاوات وات، وذلك تعزيز طاقة الشبكة الكهربائية.

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الوحدة الأولى بين 4 وحدات بإجمالي إنتاج 740 ميغا وات

وأوضح الفيتوري أن هذه الوحدة هي الأولى بين 4 وحدات سيتم تشعيلها تباعا حسب الجدول الزمني المحدد لعملها، وذلك بطاقة 740 ميغا وات.

ووجه عضو مجلس إدارة الشركة الشكر إلى جميع القائمين غلى المشروع والذين تحدوا الصعوبات من أجل تنفيذه.

الوحدة الأولى بمحطة كهرباء طبرق. (الشركة العامة للكهرباء)

عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء مجدي الفيتوري. (الشركة)