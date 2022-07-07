العبدلي يبحث مع السفير الألماني إدخال محطتي غرب طرابلس ومصراتة على شبكة الكهرباء في أسرع وقت

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت،اليوم الخميس، لمناقشة تسريع تشغيل مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراتة الاستعجاليين، لإدخالهما على الشبكة في أسرع وقت ممكن.

وينفذ المشروعان ائتلاف من شركتي سيمنس الألمانية وأنكا التركية. كما تناول اللقاء إجراء الصيانات العاجلة والطارئة لبعض وحدات التوليد وتطوير الشبكة الكهربائية، وكذلك إمكانية الاستفادة من خبرة الشركات الألمانية في مجال الطاقة الشمسية.

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وقالت الشركة إن اللقاء حضره عضو مجلس الإدارة عبدالحكيم الفرجاني، وجاء في إطار «التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء والشركات الألمانية في مجال الطاقة الكهربائية».

وأشاد العبدلي بـ«الجهد والتعاون الكبير الذي تقدمه شركة سيمنس الألمانية»؛ فيما أكد السفير الألماني أنه سيحث الشركات الألمانية لبذل المزيد من الجهد في تقديم الدعم اللازم للشركة العامة للكهرباء.

مسؤولون بمجلس إدارة شركة الكهرباء في اجتماع مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت، 7 يوليو 2022. (الشركة)

رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء وئام العبدلي في اجتماعه مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت، 7 يوليو 2022. (الشركة)