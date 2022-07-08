بلدية طبرق: افتتاح محطة الكهرباء الغازية الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية طبرق، اليوم الخميس، إقامة حفل تشغيل محطة طبرق الغازية يوم الإثنين المقبل.

وتقدمت البلدية بالتهنئة إلى سكان البلدية والبلديات المجاورة لمناسبة قرب تشغيل محطة طبرق الغازية، مثمنة جهود حكومة الوحدة الوطنية وشركة الكهرباء والمسؤولين في السابق والوقت الحالي، الذين أسهموا في وصول المحطة وتركيبها وتشغيلها.

- بقدرة 180 ميغاوات.. بدء تشغيل الوحدة الأولى في محطة طبرق مساء اليوم

وبدأت الشركة العامة للكهرباء مساء اليوم الخميس تشغيل الوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية، وفق ما أعلنت في بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وستدخل الوحدة على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 ميغاوات، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات الأولية لها. وتضم محطة طبرق أربع وحدات بقدرة إنتاج إجمالية 740 ميغاوات، وانطلق العمل بها في 25 يونيو العام 2021.