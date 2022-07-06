1.27 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت نفقات الجهات التشريعة والتنفيذية مليارًا و276 مليونًا و268 ألفًا و236 دينارًا خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 يونيو الماضي، والتي تشمل المرتبات والنفقات التسييرية.

وحازت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات التابعة لها على 564 مليونًا و318 ألفًا و236 دينارًا، حسب تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة المنشور على صفحة وزارة المالية بموقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

5.4% نسبة الإنفاق على تلك الجهات من البندين الأول والثاني

وسجل إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 451 مليونًا و390 ألفًا و144 دينارًا، وأما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخصص له 235 مليونًا و326 ألفًا و903 دنانير، وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة 25 مليونًا و232 ألفًا و953 دينارًا.

- إنفاق 20.2 مليار دينار على المرتبات من يناير إلى يونيو 2022

- توزيعات الدعم: 4.99 مليار دينار للمحروقات و 4.66 مليار لمنحة الزوجة والأبناء

- المالية: 56.5 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال 6 أشهر

وتحصلت تلك الجهات على ما نسبته 5.4% من إجمالي الإنفاق في البندين الأول (المرتبات) والثاني (نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل)، وهو 23 مليارًا و427 مليونًا و695 ألفًا و639 دينارًا.