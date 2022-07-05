إنفاق 20.2 مليار دينار على المرتبات من يناير إلى يونيو 2022

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن إجمالي الإنفاق على الباب الأول (المرتبات وما في حكمها) بلغ 20 مليارا و266 مليونا و436 ألفا و268 دينارا خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 يونيو الماضي.

وخصصت 3 مليارات و161 مليونا و259 ألفا و371 دينارا للباب الثاني (نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل)، حسب تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة للفترة نفسها، المنشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

أكثر من 12 مليار دينار أُنفقت على الدعم

وأُنفق 118 مليونا و450 ألفا و936 دينارا على الباب الثالث (مشروعات وبرامج التنمية)، إضافة إلى 12 مليارا و787 مليونا و216 ألفا و83 دينارا على الباب الرابع (الدعم)، ليبلغ إجمالي قيمة النفقات العامة 36 مليارا و333 مليونا و362 ألفا و568 دينارا.

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وحازت المرتبات على 55.8% من إجمالي الإنفاق العام، ثم جاء باب الدعم ثانيا بنسبة 35.2%، يليه باب النفقات التسيرية بنسبة 8.7%، وأخيرا باب التنمية بواقع 0.8%.