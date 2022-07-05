أرقام رسمية: المحروقات تستحوذ على 39% من فاتورة الدعم في النصف الأول من 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت أرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أن دعم المحروقات استحوذ على نسبة 39% من فاتورة الدعم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ إجمالي قيمة دعم المحروقات نحو 4.9 مليار دينار خلال الفترة بين مطلع يناير إلى نهاية يونيو الماضي، من بين 12.7 مليار دينار جرى توزيعها على أوجه الدعم المختلفة.

منحة الزوجة والأبناء

وجاءت منحة الزوجة والأبناء في المرتبة الثانية بقيمة 4.6 مليار دينار مسجلة نسبة 36% من إجمالي الدعم خلال النصف الأول من العام 2022. وحل دعم الأدوية في المرتبة الثالثة بنسبة 9%، وبواقع 1.1 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الدعم الموجه لصندوق الزواج مليار دينار بنسبة 8% من إجمالي قيمة الدعم للفترة من يناير إلى يونيو.

وبلغت قيمة دعم الكهرباء والإنارة ودعم النظافة العامة نحو 612.5 مليون دينار و223.6 مليون دينار على الترتيب، وبنسبة 5% و2%. وأخيرا، تذيّل دعم المياه والصرف الصحي أوجه الإنفاق المرصودة للدعم بقيمة 115 مليون دينار، وبنسبة 1%.