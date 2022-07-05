المالية: 56.5 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

سجل إجمالي الموارد المالية العام 56 مليارا و546 مليونا و964 ألف دينار خلال الفترة من يناير الماضي إلى نهاية يونيو الماضي.

ووصل حجم الإنفاق خلال الفترة نفسها إلى 36 مليارا و333 مليونا و362 ألف دينار، حسب بيان مقتضب لوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

الإيرادات تجاوزت 55 مليارا خلال 5 أشهر

وفي 16 يونيو الماضي، نشرت الوزارة بيانا تفصيليا بحجم الإيرادات والنفقات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية مايو الماضي.

وأظهرت البيانات أن الإيرادات المالية بلغت 55 مليارا و350 مليونا و474 ألف دينار، في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام 28 مليارا و633 مليونا و673 ألف دينار خلال الفترة نفسها.

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وأظهرت البيانات أن إجمالي الموارد النفطية بلغت 53 مليارا و515 مليونا و103 آلاف دينار، موزعة بواقع 37 مليارا و368 مليونا و800 ألف دينار صافي مبيعات نفطية، و16 مليارا و146 مليونا و303 آلاف دينار إيراد الضرائب والإتاوات على الشركات النفطية.

أما الإنفاق فتوزع بواقع: 16 مليارا و791 مليونا و933 ألف دينار للباب الأول (الرواتب وما في حكمها)، ومليارين و114 مليونا و804 آلاف دينار للباب الثاني (النفقات التسييرية والتجهيز والتشغيل)، و117 مليونا و896 ألف دينار للباب الثالث (التنمية)، و9 مليارات و609 ملايين و39 ألف دينار للباب الرابع (الدعم).