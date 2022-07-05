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«المركزي»: 3.5 مليار دولار خسائر مباشرة ناجمة عن إقفال النفط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 08:59 مساء
«المركزي»: 3.5 مليار دولار خسائر مباشرة ناجمة عن إقفال النفط
مدخل ميناء الزويتينة النفطي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أفاد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، بأن الخسائر المباشرة الناجمة عن الإقفال التعسفي للنفط، بلغت 3.5 مليار دولار، حسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير 2022 إلى نهاية يونيو المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

مفارقة في بيانات المركزي
وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 37.3 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، لكن اللافت أنها أقل بحوالي 100 مليون دينار عن الإيرادات التي أعلنها «المركزي» في السادس من يونيو الماضي عن إيرادات الأشهر الخمسة الأولى من العام، والتي بلغت حينها 37.4 مليار دينار.

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ترتيبات طارئة لمؤسسة النفط
وأشار المصرف إلى إقرار ترتيبات مالية طارئة وموقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ 34.3 مليار دينار في 16 أبريل 2022، صُرف منها مبلغ 4.5 مليار دينار، إلى حساب البابين الأول والثاني للمؤسسة، وجرى تنفيذ أذونات صرف لصالحها بحوالي ملياري دينار مطلع شهر يوليو الجاري.

وأكد المصرف المركزي في بيانه اليوم حرصه على دعم جهود إعادة إنتاج النفط وتصديره ورفع معدلاته، لافتًا إلى أن فاتورة استيراد المحروقات تدفع من مبيعات النفط مباشرة منذ نوفمبر 2021 من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

ولا تزال عدد من الحقول وموانئ النفط الرئيسية في شرق وجنوب غرب ليبيا، مقفلة منذ منتصف أبريل الماضي، على خلفية الأزمة السياسية في البلاد، والجدل الدائر حول كيفية إدارة عائدات النفط.

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