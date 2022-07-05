Atwasat

«المركزي»: 56.5 مليار دينار إيرادات و36.6 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 07:36 مساء
«المركزي»: 56.5 مليار دينار إيرادات و36.6 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري
غلاف البيان الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيراد والإنفاق عن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (فيسبوك)
alwasat radio

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، تسجيل إيرادات عامة بقيمة بقيمة 56.5 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022، مقابل إنفاق 36.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية يونيو المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

إجمالي الإيرادات
وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 37.3 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 6.4 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 627 مليون دينار.

وبلغ إيراد الجمارك 34 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 146 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 90 مليونًا، وإيرادات أخرى 505 ملايين، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

- المالية: 56.5 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال 6 أشهر
- «المركزي» يعلن حجم الإيراد والإنفاق العام خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022

إجمالي الإنفاق
أما بالنسبة للنفقات، فقد جاء الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 20.3 مليار دينار، وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) 2.9 مليار دينار، والباب الثالث (التنمية) 118 مليون دينار، والباب الرابع (الدعم) 8.8 مليار دينار، وصرف ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط بقيمة 4.5 مليار دينار، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ).

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن إجمالي الموارد المالية خلال الفترة نفسها بلغ 56 مليارا و546 مليونا و964 ألف دينار، في حين بلغ إجمالي الإنفاق خلال الفترة نفسها 36 مليارا و333 مليونا و362 ألف دينار.

وأكد المركزي استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»

بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»
الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»

الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»
اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما

اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما
فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)

فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)
زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا

زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب شيكاغو

(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب ...
«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة

«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة
لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم

لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي
آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»

آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»
مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من الخارج

مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من ...
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»

شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»

وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»
«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب

«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الكهرباء» تتفق مع شركة كورية على استئناف العمل بمحطة الزويتينة
«الكهرباء» تتفق مع شركة كورية على استئناف العمل بمحطة الزويتينة
وليامز تعلق على إغلاق الطريق الساحلي وتؤكد: ينبغي عدم المساومة بحقوق وحريات الليبيين مهما كان الأمر
وليامز تعلق على إغلاق الطريق الساحلي وتؤكد: ينبغي عدم المساومة ...
وزارة المالية تطالب الجهات التابعة لها حفظ الوثائق والبيانات يدويا وإلكترونيا
وزارة المالية تطالب الجهات التابعة لها حفظ الوثائق والبيانات ...
مالي تعلن وفاة 22 مهاجرا قبالة الساحل الليبي
مالي تعلن وفاة 22 مهاجرا قبالة الساحل الليبي
«المركزي»: 56.5 مليار دينار إيرادات و36.6 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري
«المركزي»: 56.5 مليار دينار إيرادات و36.6 مليار نفقات منذ بداية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
المزيد
«المركزي»: مصلحة الجمارك لم تورد أي مبالغ خلال يونيو
«المركزي»: مصلحة الجمارك لم تورد أي مبالغ خلال يونيو...
مصرف الجمهورية يؤكد توفر السيولة بكافة فروعه
مصرف الجمهورية يؤكد توفر السيولة بكافة فروعه...
الدبيبة يناقش مع عميد زليتن 4 ملفات خاصة بالبلدية
الدبيبة يناقش مع عميد زليتن 4 ملفات خاصة بالبلدية...
«المركزي»: 56.5 مليار دينار إيرادات و36.6 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري
«المركزي»: 56.5 مليار دينار إيرادات و36.6 مليار نفقات منذ ......
مالي تعلن وفاة 22 مهاجرا قبالة الساحل الليبي
مالي تعلن وفاة 22 مهاجرا قبالة الساحل الليبي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط