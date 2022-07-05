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المالية: الإيرادات النفطية بلغت 54.5 مليار دينار خلال 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 01:21 مساء
المالية: الإيرادات النفطية بلغت 54.5 مليار دينار خلال 6 أشهر
منشآت بحقل الشرارة النفطي، (أرشيفية: رويترز)
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بلغ إجمالي الإيرادات النفطية أكثر من 54 مليارا و563 مليونا و827 ألف دينار خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وتوزعت تلك الإيرادات بواقع 37 مليارا و368 مليونا و800 دينار كصافي مبيعات النفطية، و17 مليارا و195 مليونا و27 ألف دينار كإيراد الضرائب والأتاوات على الشركات النفطية، حسب تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة في الفترة من الأول من يناير وحتى 30 يونيو الماضي، والمنشور على صفحة وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

الإيرادات السيادية تجاوزت 1.1 مليار دينار
وسجل إجمالي الإيرادات السيادية الأخرى مليارا و170 مليونا و716 ألف دينار، توزعت بواقع 627 مليونا و375 ألفا و794 دينارا ضرائب ورسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية، و119 مليونا و928 ألفا و380 دينار لإيرادات رسوم الجمارك، و146 مليونا و283 ألفا و897 دينارا كإيرادات الاتصالات، بينما سجلت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 89 مليونا و968 ألفا و491 دينارا، و187 مليونا و160 ألفا و61 دينارا رسوم الخدمات وإيرادات أخرى.

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وأشارت وزارة الماللية إلى تحصيل  812 مليونا و420 ألفا و549 دينارا بواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة، ليبلغ إجمالي الموارد المالية العامة خلال هذه الفترة أكثر من 56 مليارا و546 مليونا و964 ألف دينار.

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