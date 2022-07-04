القره بوللي: تسلمنا 3.7 مليون دينار.. ولم نصرف أي مبلغ منها للشركات المنفذة لمشروعات في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بلدية القره بوللي أنها لم تصرف أي مبلغ من مخصصات التنمية الذي تسلمته والبالغ (3 ملايين و785 ألف دينار) للشركات المنفذة للمشروعات في البلدية، وذلك ردا على من اتهموها بحرق مبنى البلدية لإخفاء مستندات صرف الأموال.

وقالت البلدية في بيان اليوم الإثنين إنها «تتأسف لما حدث في البلدية كل الأسف»، معتبرة أن حرق مبنى البلدية لا يجوز «فهكذا يمكن الوصول إلى الغايات وتحقيق المطالب والأهداف».

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وأضاف البلدية: «نؤكد للشركات المنفذة أن الإجراءات القانونية استوفيت من الجهات ذات العلاقة والاختصاص ليبدأ الصرف في القريب العاجل للشركات وفق المستخلصات المقدمة».

وشهد عدد من المدن الليبية تظاهرات احتجاجا على الأوضاع السياسية والمعيشية الجمعة الماضية، وشاب هذه التظاهرات أعمال حرق لمقرات حكومية في كل من طبرق، حيث تعرض مقر مجلس النواب لحريق من قبل البعض، وكذلك حرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها، وكذلك المجلس البلدي في ترهونة.

مبنى بلدية القره بوللي بعد تعرضه لحريق عقب تظاهرات الجمعة الماضي. (البلدية)