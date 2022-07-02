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«تسييري ترهونة»: اعتداء ممنهج على مقر المجلس قامت به مجموعة تسللت للمظاهرات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 08:19 مساء
«تسييري ترهونة»: اعتداء ممنهج على مقر المجلس قامت به مجموعة تسللت للمظاهرات (صور)
أثار الدمار الذي تعرض له المجلس التسييري لبلدية ترهونة، 2 يوليو 2022. (المجلس)
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قال المجلس التسييري لبلدية ترهونة إن مقر ديوان المجلس تعرض لـ«اعتداء ممنهج في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت قامت به مجموعة من الاشخاص ذو مآرب شخصية، تسللوا وقاموا بتكسير الأبواب وحرق المكاتب وسرقة بعض محتوياتها وإتلاف أوراق ومستندات».

وأوضح المجلس في بيان اليوم السبت، أن الأوراق التي عرض للإتلاف تتعلق بعمل المجلس والمواطنين والموظفين، مضيفا أن المتسللين مارسوا هذا العمل بعد انتهاء المظاهرات التي خرجت وسط المدينة أمس الجمعة.

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صدمة من تعرض المجلس التسييري للسرقة والحرق
وأشار البيان إلى أن المجلس تعرض للصدمة بعد علمه بخبر «الاعتداء بالتكسير والحرق والسرقة»، منوها بأن رجال الأمن الذين كانوا يقومون بعملهم في حراسة المكان.

وعبر المجلس عن «دعمه التام واصطفافه الى جانب الشعب المطالب بحقه في العيش الكريم، وهو ما ظهر في الخروج في مظاهرات سلمية أمس الجمعة».

ووصف البيان حادث الاعتداء بأنه «إجرام لم تكن تربطه أي صلة بالمظاهرات»، محملا جميع الجهات الأمنية والعسكرية «المسؤولية التامة في حماية وتأمين مؤسسات الدولة وملاحقة المتورطين والمجرمين».

أثار الدمار الذي تعرض له المجلس التسييري لبلدية ترهونة، 2 يوليو 2022. (المجلس)
أثار الدمار الذي تعرض له المجلس التسييري لبلدية ترهونة، 2 يوليو 2022. (المجلس)
أثار الدمار الذي تعرض له المجلس التسييري لبلدية ترهونة، 2 يوليو 2022. (المجلس)
أثار الدمار الذي تعرض له المجلس التسييري لبلدية ترهونة، 2 يوليو 2022. (المجلس)
أثار الدمار الذي تعرض له المجلس التسييري لبلدية ترهونة، 2 يوليو 2022. (المجلس)
أثار الدمار الذي تعرض له المجلس التسييري لبلدية ترهونة، 2 يوليو 2022. (المجلس)
أثار الدمار الذي تعرض له المجلس التسييري لبلدية ترهونة، 2 يوليو 2022. (المجلس)
أثار الدمار الذي تعرض له المجلس التسييري لبلدية ترهونة، 2 يوليو 2022. (المجلس)
أثار الدمار الذي تعرض له المجلس التسييري لبلدية ترهونة، 2 يوليو 2022. (المجلس)
أثار الدمار الذي تعرض له المجلس التسييري لبلدية ترهونة، 2 يوليو 2022. (المجلس)
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