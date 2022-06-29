Atwasat

نورلاند خلال لقائه السايح: العوائق المتبقية للانتخابات ذات طابع سياسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 12:56 مساء
نورلاند خلال لقائه السايح: العوائق المتبقية للانتخابات ذات طابع سياسي
نولارند يصافح السايح قبيل انطلاق اجتماعهما في مقر مفوضية الانتخابات، 29 يونيو 2022، (حساب السفير الأميركي على تويتر)
alwasat radio

أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند جاهزية ليبيا من الناحية الفنية للانتخابات، «لكن العوائق الوحيدة المتبقية سياسية».

والتقى نورلاند اليوم الأربعاء، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، حسب تغريدة على حسابه في موقع «فيسبوك».

وقال: «اجتماع اليوم مع الدكتور السايح كان تأكيدًا على استعداد ليبيا من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات كما يطالب بها الناخبون، والعوائق الوحيدة المتبقية هي ذات طابع سياسي».

وأعرب عن إشادة بلاده «بروح التوافق في المحادثات التي تُيسرها الأمم المتحدة في جنيف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة»، مكملًا «لا بديل عن الانتخابات كجزء أساسي من الحل لسنوات طويلة من الاضطرابات في ليبيا».

نورلاند يطلع على استعدادات المفوضية
وأشار بيان المفوضية حول الاجتماع، إلى تناوله آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي محليًا ودوليًا، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية، وصولًا لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

ورافق السايح وأعضاء مجلس المفوضية، نورلاند في جولة تفقدية للاطلاع على الاستعدادات، ومستوى جاهزية المفوضية للانتخابات المقبلة، وشملت الجولة غرفة العمليات بالمفوضية، وقاعات التدريب، ومركز إدخال البيانات، ومركز الدعم والمساعدة، والمركز الإعلامي.

نورلاند يؤكد أن وجود حكومتين لا يعرقل إجراء الانتخابات
وأمس الثلاثاء، صرح نورلاند، بأنه «يمكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين»، مضيفًا أن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة موقتة.

- نورلاند: يمكن إجراء الانتخابات بليبيا في ظل الحكومتين المتنافستين
- وليامز: اجتماع جنيف يهدف إلى توافق عقيلة والمشري على التدابير الانتقالية للانتخابات
- في افتتاح اجتماع جنيف.. عقيلة يتمنى صياغة قوانين انتخابية قابلة للتطبيق ويدعو إلى استمرار الحوار
- حض «النواب» و«الدولة» على تقديم تنازلات.. المشري من جنيف: لا مكان للفشل

وأكد نورلاند، في مقابلة مع «رويترز»، أنه متفائل بأن محادثات جنيف ربما تنهي الأزمة، «لكن توجد سبل للمضي قدمًا بعيدًا عن ضرورة وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة».

انطلاق اجتماعات جنيف بين عقيلة والمشري
وانطلقت أمس، الاجتماعات التشاورية بين رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وخلال كلمته في انطلاق اجتماعات جنيف، أعرب عقيلة عن تمنيه أن تتمكن اللجنة المكلفة بوضع قاعدة دستورية من التوصل وصياغة قوانين انتخابية «قابلة للتطبيق»، في حين أشار المشري إلى أن الوثيقة الدستورية التي من المفترض أن تحدد الاجتماعات الجارية ملامحها النهائية تأتي أهميتها من كونها «الخطوة الأولى والرئيسية لإجراء انتخابات شفافة ومقبولة، وتحديد مواعيد دقيقة لها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط

«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط
البيت الأبيض: تركيا لم تطلب «تنازلات» من واشنطن لقبولها انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

البيت الأبيض: تركيا لم تطلب «تنازلات» من واشنطن لقبولها انضمام فنلندا والسويد ...
وزارة المالية تحدد نسب الاشتراكات المحتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي

وزارة المالية تحدد نسب الاشتراكات المحتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي
اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 306 آلاف مدني في الحرب الأهلية بسورية

الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 306 آلاف مدني في الحرب الأهلية بسورية
السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس

السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس
مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه

مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه
للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان

للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان
طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل

طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل
انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»

انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»
الأمم المتحدة: أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ 2011

الأمم المتحدة: أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ 2011
السيارة مش عم تمشي يا ستيفاني

السيارة مش عم تمشي يا ستيفاني
السني: مصير الشعب الليبي أصبح رهينة خلافات أعضاء مجلس الأمن وقوى إقليمية

السني: مصير الشعب الليبي أصبح رهينة خلافات أعضاء مجلس الأمن وقوى إقليمية
الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل

الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل
دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات الليبية

دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات...
إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية

إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا

بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي

«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتشال 20 جثة وسط الصحراء جنوب الكفرة
انتشال 20 جثة وسط الصحراء جنوب الكفرة
نورلاند خلال لقائه السايح: العوائق المتبقية للانتخابات ذات طابع سياسي
نورلاند خلال لقائه السايح: العوائق المتبقية للانتخابات ذات طابع ...
الدبيبة يطلق مشروع إصدار شهادة الحالة الجنائية إلكترونيا
الدبيبة يطلق مشروع إصدار شهادة الحالة الجنائية إلكترونيا
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الموازية
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الموازية
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الرسمية
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الرسمية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
المزيد
المجلس الرئاسي يستقبل نورلاند
المجلس الرئاسي يستقبل نورلاند...
نورلاند يبحث مع المنقوش إعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس
نورلاند يبحث مع المنقوش إعادة فتح السفارة الأميركية في ......
صوان يرد على نورلاند: إجراء الانتخابات في ظل حكومتين «غير مجد واستخفاف بالعملية»
صوان يرد على نورلاند: إجراء الانتخابات في ظل حكومتين «غير ......
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الرسمية
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الرسمية...
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الموازية
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الموازية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط