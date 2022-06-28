في افتتاح اجتماع جنيف..عقيلة يتمنى صياغة قوانين انتخابية قابلة للتطبيق ويدعو إلى استمرار الحوار

القاهرة - بوابة الوسط

تمنى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن تتمكن اللجنة المكلفة بوضع قاعدة دستورية من التوصل وصياغة قوانين انتخابية «قابلة للتطبيق»، داعيًا إلى استمرار الحوار بين الليبيين لأنه «فن إدارة الاختلاف».

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الذي دعت له مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بين عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي انطلق صباح اليوم الثلاثاء، في جنيف، والتي نشرها المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم.

عقلة صالح يتمنى الوصول إلى دستور تكون له الكلمة العليا في ليبيا

واعتبر عقيلة صالح في مستهل كلمته أن لقاءه مع المشري «فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بوضع قاعدة دستورية»، متمنيًا «الوصول إلى دستور تكون له الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات كله يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين».

وشدد عقيلة صالح على «أن إرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة وأن التعبير عن هذه الإرادة يكون بانتخابات دورية نزيهة تُجرى بالاقتراع السرى على قدم المساواة بين الجميع»، مؤكدًا «السعي لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار».

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كما أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة أن تكون المصالحة مبنية «على مرتكزات قوية ودائمة تعمق روح الحوار بين كل المكونات» لأنها «شرط من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى».

عقيلة صالح يشدد على تمكين الليبيين من اختيار حكامهم دون تدخل أجنبي

وتمنى عقيلة صالح في كلمته «أن تصل اللجنة المختصة إلى صياغة قواعد قانونية دقيقة وواقعية وقابلة للتطبيق وتستوعب وقائع الحياة المستجدة وتصاغ بعناية وبلغة سليمة بما يؤدي إلى تحقيق هذه النصوص».

ودعا رئيس مجلس النواب إلى «الاستمرار في الحوار» لأنه «فن إدارة الاختلاف وتنظيم متطلبات العيش المشترك»، لافتًا إلى أن «التوافق الصادق والموضوعي لا يبنى على خديعة سياسية» وإنما «ينطلق أساسًا من فكرة أن الوطن يتسع الجميع دون تخوين أو تكفير أو إقصاء وعلى المواطنة الكاملة والمساواة التامة».

وأكد عقيلة صالح حرصه على «أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة والخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات الإرهابية»، مثمنًا عاليًا الدور المهم لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز لحل الأزمة الليبية.