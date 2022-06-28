Atwasat

حض «النواب» و«الدولة» على تقديم تنازلات.. المشري من جنيف: لا مكان للفشل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 05:46 مساء
حض «النواب» و«الدولة» على تقديم تنازلات.. المشري من جنيف: لا مكان للفشل
المشري يتحدث خلال الاجتماع التشاوري في جنيف، 28 يونيو 2022. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)
alwasat radio

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة المشاركين في اجتماعات جنيف، التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الوصول إلى توافق وحل مرضٍ عبر «معالجة شجاعة»، و«تقديم تنازلات من الطرفين»، للتوصل إلى أسس قانونية ودستورية تُبنى عليها الانتخابات.

ووجه المشري حديثه إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة قائلًا خلال كلمته في بداية الاجتماعات: «ما تمر به بلادنا اليوم من ظروف استثنائية، فيما يتعلق بالانسداد السياسي والانفلات الأمني والتدهور الاقتصـادي، تتطلب منا جميعا ألا يكون لنا إلا خيار واحـد فـي هـذه الاجتماع، وهو الوصول إلى توافق وإلى حل مُرضٍ، فأنظار الليبيين والعالم أجمع متجهة إلينا».

وأضاف: «لا مكان للفشل، وهـذا يتطلب منا اليـوم معالجة شجاعة، وتقديم تنازلات من الطرفين، حتى نلتقي في منتصف الطريق، وهو ما نأمل دعمه من الجميع، أملنـا كبير على اجتياز هذه المرحلة، وأن نعيد الأمانة إلى أهلها بأسرع وقت ممكن، وأن نجتاز المرحلة بانتخابات شفافة ومقبولة».

- انطلاق الاجتماعات التشاورية بين عقيلة والمشري في جنيف
المنفي: اجتماع جنيف هو «الفيصل».. وإذا فشل سيستخدم «الرئاسي» سلطاته السيادية
- قبل اجتماعهما في جنيف..«هيئة الدستور»: عقيلة صالح والمشري لا يمثلون الشعب الليبي
- في افتتاح اجتماع جنيف..عقيلة يتمنى صياغة قوانين انتخابية قابلة للتطبيق ويدعو إلى استمرار الحوار

متطلبات العملية الانتخابية
وأوضح المشري أن الوثيقة الدستورية التي من المفترض أن تحدد الاجتماعات الجارية ملامحها النهائية تأتي أهميتها من كونها «الخطوة الأولى والرئيسية لإجراء انتخابات شفافة ومقبولة، وتحديد مواعيد دقيقة لها».

وأشار إلى موقف مجلس الدولة «الواضح» والهادف إلى «إجراء انتخابات على أسس دستورية وقانونية توافقية»، موضحًا أن العملية الانتخابية تتطلب «عدة شروط حتى تكون شفافة وواضحة»، كما تتطلـب «مـفـوضـيـة للانتخـابـات، تعمـل بـشـكـل مهني، بعيدًا عن التدخلات السياسية».

إضافة إلى «وقف العنف والتحريض عليه، والشفافية التامة في إدارة الإنفاق العام، بحيث تدار العوائد بشكل شفاف وعادل، ومصالحة وطنية، قائمة على أسس صحيحة، تبدأ بالاعتراف، وتنتهي بالاعتذار والقبول، وأيضا جبر الضرر، وكل المتطلبات القانونية السليمة»، حسب المشري.

وقدم رئيس مجلس الدولة شكره إلى «الأمم المتحدة من خلال بعثتها لدى ليبيا على دورهم في السعي لإنجاح الحوار بالمسـار الدستوري، وكذلك دولة مصر على استضافتها لجولات الحوار الثلاث السابقة، وتوفيرها أجواء إيجابية أثناء الحوار، واللجنة المشتركة للمسار الدستوري، من أعضاء مجلسي النـواب والدولة على جهودهم المبذولة طيلة جولات الحوار الثلاث السابقة، وما قدموه من توافقات مهمة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه

مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه
للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان

للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان
طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل

طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل
انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»

انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»
الأمم المتحدة: أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ 2011

الأمم المتحدة: أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ 2011
السني: مصير الشعب الليبي أصبح رهينة خلافات أعضاء مجلس الأمن وقوى إقليمية

السني: مصير الشعب الليبي أصبح رهينة خلافات أعضاء مجلس الأمن وقوى إقليمية
الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل

الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل
دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات الليبية

دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات...
إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية

إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا

بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي

«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
وليامز: نحتاج إلى إدارة عوائد النفط «لخفض شهية التنافس على السلطة» والدفع نحو الانتخابات

وليامز: نحتاج إلى إدارة عوائد النفط «لخفض شهية التنافس على السلطة» والدفع نحو ...
المنفي: اجتماع جنيف هو «الفيصل».. وإذا فشل سيستخدم «الرئاسي» سلطاته السيادية

المنفي: اجتماع جنيف هو «الفيصل».. وإذا فشل سيستخدم «الرئاسي» سلطاته السيادية
حلم عودة الملكية إلى ليبيا

حلم عودة الملكية إلى ليبيا
في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة والعدالة

في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة ...
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نورلاند: الجهود جارية لإنشاء آلية لإدارة عائدات النفط.. ويجب استئناف إنتاج الخام
نورلاند: الجهود جارية لإنشاء آلية لإدارة عائدات النفط.. ويجب ...
افتتاح حديقة حي المحيشي في بلدية بنغازي
افتتاح حديقة حي المحيشي في بلدية بنغازي
اتفاق على إصدار تفويض نصف سنوي لخطة تطوير مؤسسة النفط
اتفاق على إصدار تفويض نصف سنوي لخطة تطوير مؤسسة النفط
في افتتاح اجتماع جنيف..عقيلة يتمنى صياغة قوانين انتخابية قابلة للتطبيق ويدعو إلى استمرار الحوار
في افتتاح اجتماع جنيف..عقيلة يتمنى صياغة قوانين انتخابية قابلة ...
المشري يحدد أمام اجتماع جنيف 4 شروط للعملية الانتخابية
المشري يحدد أمام اجتماع جنيف 4 شروط للعملية الانتخابية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
المزيد
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والوكالة الألمانية ......
وفد مجلس النواب يشارك في انتخاب مكتب البرلمان الأفريقي الجديد
وفد مجلس النواب يشارك في انتخاب مكتب البرلمان الأفريقي ......
حض «النواب» و«الدولة» على تقديم تنازلات.. المشري من جنيف: لا مكان للفشل
حض «النواب» و«الدولة» على تقديم تنازلات.. المشري من جنيف: لا......
المشري يحدد أمام اجتماع جنيف 4 شروط للعملية الانتخابية
المشري يحدد أمام اجتماع جنيف 4 شروط للعملية الانتخابية...
في افتتاح اجتماع جنيف..عقيلة يتمنى صياغة قوانين انتخابية قابلة للتطبيق ويدعو إلى استمرار الحوار
في افتتاح اجتماع جنيف..عقيلة يتمنى صياغة قوانين انتخابية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط