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وزارة الصحة تبحث استكمال وتجهيز المشاريع المتوقفة بالقطاع في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 09:41 مساء
وزارة الصحة تبحث استكمال وتجهيز المشاريع المتوقفة بالقطاع في مصراتة
اجتماع أبوجناح ومسؤولي وزارة الصحة مع مديري المراكز والعيادات الطبية بمصراتة، الأحد 26 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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ترأس نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن المنطقة الجنوبية وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، اليوم الأحد، اجتماعا تقابليا ضم مسؤولي الوزارة وقطاع الصحة ببلدية مصراتة لبحث استكمال وتجهيز المشاريع المتوقف بالقطاع في المدينة.  

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، شارك فيه مديري الإدارات والمكاتب المختصة بوزارة الصحة ومسؤولي المراكز والعيادات التخصصية ببلدية مصراتة، بحضور عضو مجلس النواب محمد الرعيض، وعضو المجلس البلدي بالمدينة.

مختنقات قطاع الصحة في مصراتة
وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع خصص لمناقشة سبل حلحلة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي ببلدية مصراتة، وتمكينه من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، والعمل على استكمال وتجهيز المراكز والعيادات الطبية العامة وتوفير الأدوية اللازمة.

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وأضافت أن اللقاء جرى خلاله «التركيز على مراكز الأورام والقلب والشرايين ومركز الكلى، إلى جانب استكمال المشاريع المتوقفة وتجهيزها، والعمل على حل كافة المختنقات التي تعاني منها المرافق الصحية في مدينة مصراتة بشكل عام، وتوفير الأدوية بشكل يغطي الاحتياجات اللازمة للمرضى».

مطالب معهد الأورام في مصراتة من وزارة الصحة
وفي 15 يونيو الجاري، عرض مسؤولو الأقسام والوحدات بالمعهد القومي للأورام في مصراتة، على أبوجناح، قائمة تضمنت خمسة مطالب تمثل احتياجات عاجلة للمعهد، تمثلت في فتح اعتماد مستندي لتوريد جهاز التصوير المقطعي البوزيتروني «PET SCAN»، وتوفير جهاز تعقيم مركزي، فضلا عن استكمال تنفيذ مشروع مبنى الإيواء بسعة 350 سريرا، وتجهيز مبنى قسم زراعة نخاع العظم، علاوة على توريد مواد مشعّة لقسم الأشعة العلاجية والفيزياء الطبية، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا.

وقدم مسؤولو المعهد هذه المطالب إلى وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خلال زيارته للمعهد وتفقده لأقسامه رفقة مديره العام محمد الفقيه، وذلك للوقوف على الاحتياجات الملحة للمرضى، والتعرّف على نوعية الخدمات الطبية المقدمة لهم، وحجم الصعوبات والمشكلات التي تعترض سير العمل.

اجتماع أبوجناح ومسؤولي وزارة الصحة مع مديري المراكز والعيادات الطبية بمصراتة، الأحد 26 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع أبوجناح ومسؤولي وزارة الصحة مع مديري المراكز والعيادات الطبية بمصراتة، الأحد 26 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع أبوجناح ومسؤولي وزارة الصحة مع مديري المراكز والعيادات الطبية بمصراتة، الأحد 26 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع أبوجناح ومسؤولي وزارة الصحة مع مديري المراكز والعيادات الطبية بمصراتة، الأحد 26 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع أبوجناح ومسؤولي وزارة الصحة مع مديري المراكز والعيادات الطبية بمصراتة، الأحد 26 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع أبوجناح ومسؤولي وزارة الصحة مع مديري المراكز والعيادات الطبية بمصراتة، الأحد 26 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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