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معهد الأورام بمصراتة يعرض 5 مطالب عاجلة على أبوجناح

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 02:59 مساء
معهد الأورام بمصراتة يعرض 5 مطالب عاجلة على أبوجناح
من زيارة أبوجناح إلى معهد الأورام في مصراتة، 15 يونيو 2022. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)
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عرض مسؤولو الأقسام والوحدات بالمعهد القومي للأورام في مصراتة، اليوم الأربعاء، على وزير الصحة، نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، قائمة بخمسة مطالب تمثل احتياجات عاجلة للمعهد.

وتتمثل هذه المطالب في فتح اعتماد مستندي لتوريد جهاز التصوير المقطعي البوزيتروني «PET SCAN»، وتوفير جهاز تعقيم مركزي، فضلا عن استكمال تنفيذ مشروع مبنى الإيواء بسعة 350 سريرا، وتجهيز مبنى قسم زراعة نخاع العظم، علاوة على توريد مواد مشعّة لقسم الأشعة العلاجية والفيزياء الطبية، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا.

وتجول الوزير رفقة مدير المعهد محمد الفقيه، داخل قسم الأورام الأطفال والأشعة العلاجية والفيزياء الطبية والطب النووي، للوقوف على الاحتياجات الملحة للمرضى، والتعرّف على نوعية الخدمات الطبية المقدمة لهم، وحجم الصعوبات والمشكلات التي تعترض سير العمل.

- المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة يحمل صناع القرار مسؤولية التقصير تجاه المرضى

وأثنى وزير الصحة على جهود العاملين بالمعهد في ظل نقص الموارد التشغيلية والبشرية، مؤكدا اهتمام الوزارة في العمل على توفير احتياجات المؤسسات الصحية وفقا للمتاح.

معهد الأورام بمصراتة يستغيث
وقبل شهر، حمل المعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة صناع القرار المسؤولية عن حدوث أي تقصير تجاه المرضى المترددين عليه لتلقي العلاج، وحث إياهم على سرعة توفير احتياجات المعهد لضمان استمراره في تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وأرجع مدير المعهد، محمد الفقيه، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، سبب التذبذب في الخدمات التي يقدمها المعهد إلى عدم توافر الإمكانات من المواد المشغلة والمعدات الخاصة بالتشخيص، إضافة إلى النقص في العلاج الكيميائي، مما جعل الازدحام يزداد بشكلٍ كبير في المستشفى في الأشهر الأخيرة.

وطالب الفقيه الحكومة ووزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي بالإسراع في توفير الاحتياجات اللازمة للمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة من مواد مشغلة وأدوية ومعدات طبية من أجل الاستمرار في وتيرة العمل بشكل منتظم.

من زيارة أبوجناح إلى معهد الأورام في مصراتة، 15 يونيو 2022. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)
من زيارة أبوجناح إلى معهد الأورام في مصراتة، 15 يونيو 2022. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)
من زيارة أبوجناح إلى معهد الأورام في مصراتة، 15 يونيو 2022. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)
من زيارة أبوجناح إلى معهد الأورام في مصراتة، 15 يونيو 2022. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)
من زيارة أبوجناح إلى معهد الأورام في مصراتة، 15 يونيو 2022. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)
من زيارة أبوجناح إلى معهد الأورام في مصراتة، 15 يونيو 2022. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)
من زيارة أبوجناح إلى معهد الأورام في مصراتة، 15 يونيو 2022. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)
من زيارة أبوجناح إلى معهد الأورام في مصراتة، 15 يونيو 2022. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)
من زيارة أبوجناح إلى معهد الأورام في مصراتة، 15 يونيو 2022. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)
من زيارة أبوجناح إلى معهد الأورام في مصراتة، 15 يونيو 2022. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)
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