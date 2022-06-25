أول فوج من حجاج بيت الله الحرام يغادر مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

غادر منذ قليل أول فوج من حجاج بيت الله الحرام مطار معيتيقة قاصدين الأراضي المقدسة.

ويضم الفوج الأول 250 حاجًا؛ حيث تقلهم طائرة الخطوط الجوية الليبية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية. وودعت عناصر مركز طب الطوارئ والدعم رفقة الجهات الخدمية الأخرى الحجاج لدى مغادرتهم البلاد.