الدبيبة يحذر من التحركات العسكرية دون تعليمات

القاهرة - بوابة الوسط

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الأركان العامة بالحكومة، محمد الحداد الأوضاع العسكرية في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها؛ حيث وجه بضرورة تجنب القيام بأي «تحركات عسكرية مهما كانت دون تعليمات من رئاسة الأركان العامة».

وتطرق اللقاء، الذي عُقِد في ديوان مجلس الوزراء، إلى الإجراءات المتخذة من قبل رئاسة الأركان العامة، بشأن متابعة عمل المناطق العسكرية، ومدى انضباطها والتزامها بتنفيذ التعليمات الصادرة لها، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وحسب البيان، فقد أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة متابعة العمل بجميع الوحدات العسكرية، وعدم قيامها بأي تحركات عسكرية مهما كانت دون تعليمات من رئاسة الأركان العامة، وضرورة المحافظة على أمن العاصمة وسلامة سكانها.

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ملفات لقاء المنفي والحداد

وأمس الإثنين، عقد الحداد، اجتماعًا في مقر رئاسة أركان القوات البرية بطرابلس؛ لمناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ خطة رئاسة الأركان لإعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية.

والثلاثاء، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مع الحداد مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي، أشار إلى أن الثاني قدم خلال اللقاء إحاطة كاملة حول زيارته الأخيرة للقاهرة «ضمن مساعي المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية، ودعم جهود قيام الدولة المدنية».