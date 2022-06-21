السفارة الليبية تتابع أزمة المركبات المحتجزة بالنقاط الحدودية مع السودان

القاهرة - بوابة الوسط

تابع السفير الليبي في دولة السودان، فوزي بومريز مع الجهات المختصة السودانية أزمة المركبات الآلية الليبية المحتجزة لأكثر من عام ونصف العام، بسبب الإجراءات الإدارية والفنية، في النقاط الحدودية بين البلدين.



وانتهت هذه الأزمة بحضور أصحاب المركبات إلى مكان تجميعها في نقطة الدبابة الحدودية بين ليبيا والسودان، وإتمام إجراءات تسلم مركباتهم، وفق بيان مقتضب صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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وفي مارس الماضي، أكد السودان دعمه «الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي ليبي)»، مشددًا «على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها».