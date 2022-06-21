Atwasat

السفارة الليبية تتابع أزمة المركبات المحتجزة بالنقاط الحدودية مع السودان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 03:38 مساء
السفارة الليبية تتابع أزمة المركبات المحتجزة بالنقاط الحدودية مع السودان
alwasat radio

تابع السفير الليبي في دولة السودان، فوزي بومريز مع الجهات المختصة السودانية أزمة المركبات الآلية الليبية المحتجزة لأكثر من عام ونصف العام، بسبب الإجراءات الإدارية والفنية، في النقاط الحدودية بين البلدين.

وانتهت هذه الأزمة بحضور أصحاب المركبات إلى مكان تجميعها في نقطة الدبابة الحدودية بين ليبيا والسودان، وإتمام إجراءات تسلم مركباتهم، وفق بيان مقتضب صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

- قوات «الدعم السريع» السودانية: إنقاذ ليبي مسن ضل طريقه في الصحراء

وفي مارس الماضي، أكد السودان دعمه «الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي ليبي)»، مشددًا «على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية

بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية
أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

أزمة ليبيا ومواعيد الغربان
هولندا ترفع القيود على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء

هولندا ترفع القيود على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء
صحفي روسي فائز بـ«نوبل السلام» يبيع ميدالية الجائزة بـ103.5 مليون دولار دعما لأطفال أوكرانيا

صحفي روسي فائز بـ«نوبل السلام» يبيع ميدالية الجائزة بـ103.5 مليون دولار دعما ...
بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه الأرجنتيني

بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه ...
أنس جابر تواصل صعودها التاريخي وتصبح المصنفة الثالثة عالميا

أنس جابر تواصل صعودها التاريخي وتصبح المصنفة الثالثة عالميا
الأوسع في أفريقيا.. الولايات المتحدة والمغرب يطلقان مناورات «الأسد الأفريقي» العسكرية

الأوسع في أفريقيا.. الولايات المتحدة والمغرب يطلقان مناورات «الأسد الأفريقي» ...
مونديال السباحة 2022: تشيكون يحطم الرقم القياسي العالمي في 100 متر ويحقق اللقب

مونديال السباحة 2022: تشيكون يحطم الرقم القياسي العالمي في 100 متر ويحقق اللقب
«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة والاتحاد (صور)

«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة ...
قبيل زيارة ولي العهد لأنقرة.. السعودية ترفع حظر السفر إلى تركيا

قبيل زيارة ولي العهد لأنقرة.. السعودية ترفع حظر السفر إلى تركيا
قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو

قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو
السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين

السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين
مازن يعلق على إعلان مجموعة من منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية دعمهم لحكومة باشاغا

مازن يعلق على إعلان مجموعة من منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية دعمهم ...
ما هو ترتيب ليبيا والدول العربية على «مؤشر السلام العالمي»

ما هو ترتيب ليبيا والدول العربية على «مؤشر السلام العالمي»
معهد السلام العالمي: رغم مخاطر العنف..ليبيا سجلت أكبر تحسن في الهدوء الأمني العام الماضي

معهد السلام العالمي: رغم مخاطر العنف..ليبيا سجلت أكبر تحسن في الهدوء الأمني ...
«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود

«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يتلقى رسالة من رئيس الكونغو
المنفي يتلقى رسالة من رئيس الكونغو
«خارطة الطريق» على جدول أعمال زيارة باشاغا إلى بريطانيا
«خارطة الطريق» على جدول أعمال زيارة باشاغا إلى بريطانيا
السفارة الليبية تتابع أزمة المركبات المحتجزة بالنقاط الحدودية مع السودان
السفارة الليبية تتابع أزمة المركبات المحتجزة بالنقاط الحدودية مع ...
المنفي يشيد بلقاء الحداد والناظوري: خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية
المنفي يشيد بلقاء الحداد والناظوري: خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة ...
الدبيبة يحذر من التحركات العسكرية دون تعليمات
الدبيبة يحذر من التحركات العسكرية دون تعليمات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
المنفي يبحث تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التنمية
المنفي يبحث تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال ......
حكومة باشاغا تنتقد قرار إعفاء إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى وتعتبره «باطلا»
حكومة باشاغا تنتقد قرار إعفاء إدارة المحفظة الاستثمارية ......
صنع الله يشيد بدور قطاع النقل البري في تسهيل العمليات النفطية
صنع الله يشيد بدور قطاع النقل البري في تسهيل العمليات ......
الدبيبة يحذر من التحركات العسكرية دون تعليمات
الدبيبة يحذر من التحركات العسكرية دون تعليمات...
المنفي يشيد بلقاء الحداد والناظوري: خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية
المنفي يشيد بلقاء الحداد والناظوري: خطوة مهمة نحو توحيد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط