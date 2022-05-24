قوات «الدعم السريع» السودانية: إنقاذ ليبي مسن ضل طريقه في الصحراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية إنقاذ ليبي وتسعة سودانيين ضلوا طريقهم في الصحراء.

وتلقت القوات بلاغًا من رفيق أحد السودانيين بفقدهم، حيث تحركت دورية لإنقاذهم بعد تجهيزها بالمواد الغذائية والإسعافات الأولية، وتمكنت من العثور عليهم بعد بحث مضني، حسب بيان قوات الدعم السريع على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ولدى تقديم المساعدة لهم، تلقت الدورية بلاغًا آخر بوجود ليبي من كبار السن، في منطقة صحراوية، تعطلت السيارة التي يتحرك بها، حيث توجهت الدورية إليه وأنقذته، ثم أجلت جميع العالقين إلى قاعدة الشقرليت العسكرية، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، والاطمئنان على صحتهم.