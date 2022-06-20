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بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 10:39 صباحا
بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: مجلس النواب)
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كشف الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إحدى النقاط الخلافية خلال محادثات الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي عُقدت في القاهرة.

وقال إن تلك النقطية هي «مسألة الترشح لرئاسة البلاد»، حسب تصريحه إلى قناة «سكاي نيوز عربية»، أمس الأحد.

وأشار بليحق إلى تجاوز أعضاء اللجنة عديد النقاط، حيث إن المواد المتفق عليها في مسودة الدستور أكثر من المختلف عليها.

اختتام الجولة الأخيرة للجنة الدستوري في ظل استمرار نقاط الاختلاف
أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، انتهاء الجولة الأخيرة للجنة، بعد إحراز توافق في الكثير من المواد، لكن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».

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ودعت وليامز، في بيان الإثنين، رئاستي المجلسين إلى اجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتفق عليه «لتجاوز النقاط العالقة»، مشيرة إلى أن الشعب الليبي «يستحق المزيد من قيادته، وإعادة الاستقرار إلى البلاد عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، بما يلبي تطلعات نحو ثلاثة ملايين ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات».

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