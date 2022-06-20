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اختتام الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري.. ووليامز تدعو رئاستي «النواب» و«الدولة» إلى اجتماع خلال 10 أيام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 09:39 صباحا
اختتام الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري.. ووليامز تدعو رئاستي «النواب» و«الدولة» إلى اجتماع خلال 10 أيام
وليامز خلال اجتماعها مع أعضاء لجنة المسار الدستوري في القاهرة، 20 يونيو 2022، (البعثة الأممية)
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أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدستور الدولة فجر اليوم الإثنين.

وقالت وليامز إن اللجنة أحرزت «الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور»، لكن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات»، وذلك حسب بيان على الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

ودعت رئاستي المجلسين إلى اجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتفق عليه «لتجاوز النقاط العالقة»، موجهة الشكر إلى مصر «على حسن استضافة اللجنة خلال جولات المحادثات الثلاثة».

وتابعت وليامز: «أود أن أشكر أعضاء المجلسين على جهودهم في حل المشكلات بينهم، وستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم جميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة».

واختتمت: «يستحق الشعب الليبي المزيد من قيادته، وإعادة الاستقرار إلى البلاد عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، بما يلبي تطلعات نحو ثلاثة ملايين ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات».

وليامز تدعو عقيلة والمشري إلى لقاء لتجاوز الخلافات الدستورية
وسبق أن وجهت وليامز دعوة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، للحضور إلى القاهرة للتشاور خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.

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وجاء في نص الدعوة: «بالإشارة إلى أعمال اللجنة الدستورية المشكلة بين مجلسي الدولة والنواب للتوافق بشأن المسار الدستوري، وإلى ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعيها بالقاهرة خلال أبريل ومايو الماضيين، يسرني دعوتكم للحضور إلى القاهرة للتشاور في حضور رئيس مجلس النواب بيني يومي الجمعة والسبت 17 و18 يونيو، بهدف إتمام أعمال اللجنة».

واكتفى مجلس الدولة بالإشارة إلى دراسة المشري الجدوى من تلك الدعوة، في حين تواجد عقيلة في القاهرة يوم الخميس الماضي، حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووليامز، وكان محور المحادثات هو المسار الدستوري.

اجتماع أعضاء لجنة المسار الدستوري في القاهرة، 20 يونيو 2022، (البعثة الأممية)
اجتماع أعضاء لجنة المسار الدستوري في القاهرة، 20 يونيو 2022، (البعثة الأممية)
اجتماع أعضاء لجنة المسار الدستوري في القاهرة، 20 يونيو 2022، (البعثة الأممية)
اجتماع أعضاء لجنة المسار الدستوري في القاهرة، 20 يونيو 2022، (البعثة الأممية)
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