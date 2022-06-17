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افتتاح محطة وقود في أبوقرين غرب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 17 يونيو 2022, 06:37 مساء
افتتاح محطة وقود في أبوقرين غرب سرت
افتتاح محطة وقود الشرارة في أبوقرين، 7 يونيو 2022، (بوابة الوسط)
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شهدت منطقة أبوقرين غرب مدينة سرت، افتتاح محطة وقود لشركة الشرارة للخدمات النفطية، اليوم الجمعة.

جاء ذلك بحضور أعيان المنطقة، ومندوبين عن شركة الشرارة، حيث جهزت المحطة بخزانات وقود، ومحطة غسيل سيارات، ومقهى، وأربعة أسطوانات توزيع وضخ الوقود للسيارات.

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وتعاني سرت من تكرر أزمة وقود بمحطاتها المنتشرة من سلطان شرقا وحتى الوشكة غربا وأبوهادي جنوبا، وكان آخرها في مارس الماضي، حينها أرجعت «مصادر متطابقة» تحدثت إلى «بوابة الوسط»، سبب المشكلة إلى تخفيض فرع مستودع البريقة الوسطى مصراتة، حصة محطات سرت من 12 شاحنة بنزين يوميا، إلى 4 فقط، سعتها 40 ألف لتر بنزين.

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