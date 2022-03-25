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تشغيل 4 محطات وقود طيلة 24 ساعة لحل أزمة البنزين في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 25 مارس 2022, 01:22 مساء
تشغيل 4 محطات وقود طيلة 24 ساعة لحل أزمة البنزين في سرت
اجتماع موسع في سرت لحل أزمة البنزين، 25 مارس 2022. (بوابة الوسط)
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خلُص اجتماع موسع عُقد في سرت إلى الاتفاق ابتداء من اليوم الجمعة، على تشغيل وتأمين أربع محطات وقود داخل المدينة على مدى 24 ساعة من أجل حل أزمة شُح البنزين التي تعانيها المدينة منذ شهرين.

وحضر الاجتماع عميد بلدية سرت، مختار المعداني ومدير مديرية أمن سرت، العميد مختار أبوسبيحة ومديرو ومشرفو مكاتب الشركات النفطية بسرت وهي «الراحلة»، و«الشرارة»، و«خدمات الطرق السريعة»، و«ليبيا نفط».

والمحطات المتفق على تشغيلها على مدى 24 ساعة هي «الجيزة العسكرية» و«الوسطي»، و«السبعة»، و«الزرقاء»، ويُجرى تأمينها خلال فترة عملها من قبل مديرية أمن سرت.

أزمة البنزين في سرت
وعانت مدن ليبية عدة من بينها سرت، نقصًا في البنزين بمحطاتها المنتشرة من سلطان شرقًا وحتى الوشكة غربًا وأبوهادي جنوبًا، وأرجعت «مصادر متطابقة» تحدثت إلى «بوابة الوسط» السبب في ذلك إلى تخفيض فرع مستودع البريقة الوسطى مصراتة، حصة محطات سرت من 12 شاحنة بنزين يوميًا، إلى 4 فقط، سعتها 40 ألف لتر بنزين.

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وقالت المصادر إن أصحاب السيارات في مدينة سرت يعانون ظروفًا صعبة؛ بسبب الوقوف لوقت طويل في طوابير بسياراتهم، أمام المحطات، لأكثر من يوم ويومين للحصول على بنزين.

البريقة تؤكد توفر الوقود بكل أنواعه
لكن شركة البريقة لتسويق النفط أكدت، الثلاثاء الماضي، سير حركة توافد النواقل النفطية على الموانئ الليبية بـ«شكل طبيعي»، موضحة أن عمليات التزويد لصالح شركات التوزيع من مستودعاتها «مستمرة دون عوائق»، واصفة السعات التخزينية لديها بـ«الممتازة».

ودعت الشركة في بيان، جميع المحطات من خلال شركات التوزيع التابعة لها إلى استمرار تزويد طلبات الوقود كافة، وتلبية احتياجات المواطنين على مدار الساعة، مطمئنة الجميع بأن الوقود متوافر بجميع أنواعه.

وأهابت بالمواطنين إلى ضرورة التواصل مع غرفة الطوارئ والتبليغ عن المحطات التي تمتنع عن تقديم خدماتها لهم.

اجتماع موسع في سرت لحل أزمة البنزين، 25 مارس 2022. (بوابة الوسط)
اجتماع موسع في سرت لحل أزمة البنزين، 25 مارس 2022. (بوابة الوسط)
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