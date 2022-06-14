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طبيب زائر يجري 140 عملية جراحية بمستشفى العيون في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 01:02 صباحا
طبيب زائر يجري 140 عملية جراحية بمستشفى العيون في طرابلس
جانب من إجراء عملية جراحية في مستشفى العيون بطرابلس (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
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أجرى الطبيب الزائر الدكتور أحمد عيسى، استشاري جراحة الشبكية والجسم الزجاجي بدولة مصر، 140 عملية جراحية منها عمليات معقّدة، بمساعدة فريقي جراحة الشبكية، والعمليات الكبرى، خلال استضافته بمستشفى العيون- طرابلس، لمدة أسبوع كامل.

وأفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن ذلك يأتي تنفيذًا لبرنامج الطبيب الزائر الذي أطلقه وزير الصحة في أغسطس العام الماضي، بهدف توفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين والأطباء الزوار.

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برنامج الطبيب الزائر
وعلى نحوٍ متصل، ثمّنت مدير مستشفى العيون الدكتورة رانيا الخوجة، الدعم «اللامحدود» الذي قدمته وزارة الصحة لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، وإطلاق برنامج الطبيب الزائر، مشيرة إلى أن البرنامج سيسهم في الرفع من كفاءة العناصر الوطنية من خلال تبادل الخبرات بين الأطباء الزوار والعناصر الطبية.

يشار إلى أن وزير الصحة أقر بتشكيل لجنة وطنية لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، برئاسة مدير مستشفى العيون رانيا عبد الله الخوجة، تتولّى اللجنة إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعلاج وجراحة العيون وتوطين العلاج بالداخل عبر الاستعانة بأطباء زوار لإجراء العمليات الجراحية الكبرى داخل ليبيا.

مرضى ينتظرون دورهم في الكشف بمستشفى العيون بطرابلس (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
مرضى ينتظرون دورهم في الكشف بمستشفى العيون بطرابلس (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
جانب من إجراء عملية جراحية في مستشفى العيون بطرابلس (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
جانب من إجراء عملية جراحية في مستشفى العيون بطرابلس (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
مرضى ينتظرون دورهم في الكشف بمستشفى العيون بطرابلس (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
مرضى ينتظرون دورهم في الكشف بمستشفى العيون بطرابلس (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
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