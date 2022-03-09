وصول فريق طبي من مستشفى العيون طرابلس إلى سبها لإجراء عمليات جراحية وكشوفات طبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وصول فريق طبي من مستشفى العيون بطرابلس إلى مركز سبها الطبي، لإجراء عمليات جراحية وكشوفات طبية للمرضى بالمدينة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن هذا الإجراء يأتي ضمن برنامج «الطبيب الزائر» الذي أطلقته وزارة الصحة العام الماضي، بهدف توفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين .

وأقر وزير الصحة في أغسطس من العام الماضي، بتشكيل لجنة وطنية لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، برئاسة مديرة مستشفى العيون، الدكتورة رانيا عبد الله الخوجة، وتتولى اللجنة إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعلاج وجراحة العيون وتوطين العلاج بالداخل عبر الاستعانة بأطباء ليبيين، وأطباء زوار؛ لإجراء العمليات الجراحية الكبرى داخل ليبيا، وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى في تخصص العيون بمختلف المدن والمناطق الليبية.

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وفي وقت سابق من اليوم، بحث وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون المراكز الطبية، توفيق الدرسي، مع مدير مستشفى صرمان التعليمي علي الكويدري، سبل تحسين الخدمات الطبية للمستشفى.

وناقش وكيل وزارة الصحة سبل دعم المستشفى باحتياجاته المختلفة، كما تابع سير عمل أقسام النساء والولادة والجراحة والباطنة والعظام والعيون، والوحدات التابعة للمستشفى، وفق بيان للوزارة اليوم.

وصول فريق طبي من مستشفى العيون طرابلس إلى سبها, 9 مارس 2022. (وزارة الصحة)

وصول فريق طبي من مستشفى العيون طرابلس إلى سبها, 9 مارس 2022. (وزارة الصحة)